Yacopini deslumbró en la FNS con autos eléctricos y grandes descuentos

El stand de Territorio Yacopini presentó modelos eléctricos, lanzamientos y descuentos especiales por la FNS 2025, con alta concurrencia y consultas constantes del público.

En la tercera jornada de la Fiesta Nacional del Sol, el stand de Territorio Yacopini volvió a ser uno de los más visitados por quienes buscan conocer las novedades del mercado automotriz y las nuevas alternativas para acceder a un 0 km. Entre autos eléctricos, lanzamientos nacionales y beneficios por tiempo limitado, el público se detuvo una y otra vez para hacer consultas, solicitar asesoramiento y realizar test drives.

El Mini Dolphin, la estrella eléctrica del stand

Matías, asesor comercial de la empresa, presentó uno de los modelos que más captó la atención: el Mini Dolphin, el auto 100% eléctrico que BYD incorporó como entrada de gama. “Hoy hemos traído el Mini Dolphin, que es un auto más chico de la marca y tiene 280 kilómetros de autonomía”, explicó.

El vehículo cuenta con butacas eléctricas, motor de tracción delantera de 74 caballos y una pantalla central rotativa, uno de sus detalles más llamativos. “Es 100% eléctrico, y tiene reconocimiento por voz. Le podés pedir que abra la ventanilla o que ajuste el aire acondicionado”, detalló.

Con un precio estimado de 24 mil dólares, el modelo también se destaca por los beneficios impositivos y de mantenimiento. “En San Juan no están pagando patente y la carga es mucho más barata que el GNC. Tiene beneficios por donde lo mires”, remarcó Matías.

La firma atiende en Godoy Cruz, Mendoza, aunque por la FNS ofrece asesoramiento completo y toma de datos de interesados.

Volkswagen Tera y Nissan Versa: los modelos más buscados

Elizabeth, otra referente de Territorio Yacopini, presentó las novedades que acompañan este año el espacio del concesionario. “Estamos presentando la nueva novedad de Volkswagen, que es el Tera, y por Nissan tenemos el Versa, dos vehículos que están saliendo muchísimo en este momento”, describió.

La marca llegó a San Juan con una propuesta fuerte: “Estamos brindando descuentos del 50% para suscribirse, financiación en cuotas sin interés y beneficios especiales durante la fiesta”, destacó.

La representante recalcó que la intención es acercar al público a la posibilidad concreta del 0 km. “Lo que propone Yacopini es que puedas cumplir el sueño del auto propio con una cuota muy accesible”, afirmó.

Atención al público y test drives

Territorio Yacopini también informó que ofrece test drives y atención extendida en su concesionario de San Juan, ubicado en Paula Albarracín de Sarmiento 699, de 9 a 14 y de 15 a 19.

Gracias a Dios siempre nos han recibido muy bien. Tener nuestro propio concesionario en la provincia es un placer, expresó Elizabeth, invitando a los sanjuaninos a acercarse no solo a conocer los modelos, sino también a concretar la compra del vehículo.

