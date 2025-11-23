Noche estelar: La Sole brilló y subieron Jaime Muñoz y Milagros Amud

image

Uno de los instantes más celebrados de la noche llegó cuando Pastorutti invitó a subir al escenario al sanjuanino Jaime Muñoz y a Milagros Amud, dos jóvenes que participaron de La Voz Argentina, programa donde la artista fue jurado. La reacción del público fue inmediata, con gritos y ovaciones que celebraron la presencia de los talentos locales.

Ambos interpretaron fragmentos de su repertorio acompañados por La Sole, en un tramo cargado de emoción y orgullo provincial. “Es un placer enorme compartir este escenario con ustedes. San Juan tiene artistas de un nivel increíble”, dijo la cantante, en un gesto que reforzó su vínculo con la provincia.

Una noche pensada para todas las edades

La apertura de Pastorutti dio paso a la programación estelar que continuará con Nicki Nicole y Emanero, combinando folklore, música urbana y pop para abarcar a toda la audiencia. En las inmediaciones del predio, el movimiento fue constante, con familias recorriendo la feria, espacios temáticos y stands de los 19 municipios.

El Estadio del Bicentenario, junto al predio ferial y el Velódromo Vicente Chancay, volvió a destacarse como un polo de encuentro y celebración masiva.

Embed - Fiesta Nacional del Sol – Escenario Principal · Noche 3 · Sábado 22.11

Con La Sole brillando y la emoción potenciada por la participación de artistas sanjuaninos, la noche central de la FNS 2025 ya quedó instalada como una de las más memorables de la edición.

