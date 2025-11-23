La ovación de los hinchas a Messi en el primer partido en el Camp Nou renovado

En medio de la celebración por el regreso al estadio y la ventaja temprana, el público catalán rindió homenaje al astro rosarino. Al llegar el minuto diez, las tribunas estallaron en un cántico unánime: “¡Messi, Messi!”. Vale recordar que hace unos días Leo fue distinguido como el jugador más querido de la historia del club catalán, un reconocimiento que lo llevó a expresar, con la voz entrecortada, la profundidad de su vínculo con la institución y su gente.

En su etapa en el Barcelona, el argentino conquistó 34 títulos, disputó 778 partidos oficiales, anotó 672 goles y brindó 269 asistencias. Formado en La Masía desde su adolescencia, recorrió todo el trayecto hasta convertirse en la figura más emblemática del club, consolidando su lugar en la historia grande.

“Es muy especial por lo que significa y de dónde viene. Hemos pasado tantas cosas juntos, buenas y no tan buenas también, normal a lo largo de una carrera de tantos años; no todo es lindo y se pasan por momentos difíciles. Pero bueno, es mi casa, mi lugar, mi gente. Me hubiese gustado hacer toda mi carrera ahí sin tener que irme a otro club. Y... Y, nada, haber jugado solo ahí en Europa”, expresó Messi a Sport.

La semana anterior, el futbolista aprovechó su viaje a España con la selección argentina para visitar el Camp Nou, un gesto que no pasó desapercibido entre los fanáticos azulgranas.