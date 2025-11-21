"
Amigos, mate y descanso: así se vivieron los nuevos espacios del predio ferial

Familias y grupos de amigos aprovecharon los nuevos sectores para relajarse, comer y compartir mates.

Este viernes 21 de noviembre, el predio ferial del Estadio del Bicentenario volvió a reunir a una gran cantidad de sanjuaninos que llegaron desde las primeras horas de la tarde. La convocatoria fue un éxito y uno de los puntos más concurridos fueron los nuevos espacios de descanso, que este año incorporaron mesas y sillas para el público.

mate 1

Amigos, familias y parejas se instalaron rápidamente en estos sectores pensados para ofrecer comodidad dentro del predio. Allí, muchos aprovecharon para relajarse entre actividad y actividad, compartir algo para comer y, sobre todo, disfrutar de unos mates en grupo.

