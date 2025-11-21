Este viernes 21 de noviembre, el predio ferial del Estadio del Bicentenario volvió a reunir a una gran cantidad de sanjuaninos que llegaron desde las primeras horas de la tarde. La convocatoria fue un éxito y uno de los puntos más concurridos fueron los nuevos espacios de descanso, que este año incorporaron mesas y sillas para el público.
Amigos, mate y descanso: así se vivieron los nuevos espacios del predio ferial
Familias y grupos de amigos aprovecharon los nuevos sectores para relajarse, comer y compartir mates.