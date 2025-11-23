Nuevos datos del incendio fatal: identificaron al menor e investigan dos causas

image

Un dato sensible que surgió oficialmente es que el menor tenía autismo, algo que podría haber influido en su reacción frente al incendio y en su posibilidad de escapar por sus propios medios.

Mientras tanto, el trabajo pericial continúa y este domingo habrá una nueva inspección en la vivienda, a cargo de la UFI Delitos Especiales. Los investigadores analizan dos hipótesis principales: una falla eléctrica o un incidente relacionado con una garrafa. Varios vecinos dijeron haber escuchado una explosión, pero por el momento no está confirmado que provenga de un artefacto de gas.

La casa sufrió pérdidas casi totales. La familia, quebrada por el dolor, permanece acompañada por allegados mientras se esperan avances en el análisis técnico que permita entender cómo un incendio doméstico se volvió una tragedia inevitable.

La muerte de Thiago generó una profunda conmoción en Santa Lucía, un barrio que este domingo permanece en silencio, marcado por la imagen del humo negro que ayer alertó a todo el vecindario.

El impacto por la muerte del pequeño movilizó a autoridades provinciales y municipales. Según confirmaron en el lugar, José González, el padre del niño, habría trabajado para el municipio de Santa Lucía, por lo que distintos funcionarios se acercaron para acompañar a la familia.

Miguel Blaquier, subsecretario del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, y Nelson Venegas, secretario de Dirección Social del municipio, estuvieron presentes, aunque no lograron dialogar con la familia debido al profundo estado de shock.

Blaquier señaló que, debido a las pérdidas totales en la vivienda, el Ministerio actuará como articulador entre la familia González y las fuerzas de seguridad para brindar asistencia en todo lo necesario.