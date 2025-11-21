"
San Juan > Espacio Kids

El Espacio Kids fue furor: niños, niñas y adolescentes lo coparon desde muy temprano

Desde las primeras horas de la tarde, familias completas llegaron al predio para disfrutar del Espacio Kids, una propuesta gratuita que permitió que chicos desde los 3 hasta los 10 años ingresaran acompañados y, a partir de los 10, pudieran participar solos.

El Espacio Kids se convirtió en uno de los puntos más convocantes de la jornada. Desde muy temprano, niños, niñas y adolescentes comenzaron a llegar junto a sus familias y rápidamente colmaron las distintas actividades disponibles.

Según explicaron los encargados del sector, el espacio está destinado a chicos desde los 3 años, quienes pueden ingresar acompañados por un adulto hasta los 10. A partir de esa edad, pueden participar solos. La propuesta es completamente gratuita y no tiene un límite estricto de tiempo de permanencia dentro del circuito.

espacio dos

“Cuando vemos que alguno se demora demasiado, agilizamos para que todos puedan disfrutar”, indicaron. Para ello, cuentan con personal de asistencia tanto dentro como fuera de las instalaciones, garantizando la seguridad y el orden del recorrido.

Respecto al entusiasmo del público, aseguraron que la recepción es general: “La familia completa se interesa. Suben todos”, remarcaron.

