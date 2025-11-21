El Espacio Kids fue furor: niños, niñas y adolescentes lo coparon desde muy temprano

Según explicaron los encargados del sector, el espacio está destinado a chicos desde los 3 años, quienes pueden ingresar acompañados por un adulto hasta los 10. A partir de esa edad, pueden participar solos. La propuesta es completamente gratuita y no tiene un límite estricto de tiempo de permanencia dentro del circuito.

espacio dos

“Cuando vemos que alguno se demora demasiado, agilizamos para que todos puedan disfrutar”, indicaron. Para ello, cuentan con personal de asistencia tanto dentro como fuera de las instalaciones, garantizando la seguridad y el orden del recorrido.