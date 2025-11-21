El Espacio Kids se convirtió en uno de los puntos más convocantes de la jornada. Desde muy temprano, niños, niñas y adolescentes comenzaron a llegar junto a sus familias y rápidamente colmaron las distintas actividades disponibles.
El Espacio Kids fue furor: niños, niñas y adolescentes lo coparon desde muy temprano
Desde las primeras horas de la tarde, familias completas llegaron al predio para disfrutar del Espacio Kids, una propuesta gratuita que permitió que chicos desde los 3 hasta los 10 años ingresaran acompañados y, a partir de los 10, pudieran participar solos.