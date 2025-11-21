Comer en la Fiesta Nacional del Sol: precios y combos para todos los bolsillos

En la Fiesta Nacional del Sol, el movimiento en el patio de comidas fue constante y cientos de sanjuaninos aprovecharon las distintas promociones disponibles. Entre los productos más pedidos estuvo el sándwich de punta de espalda, que cuesta alrededor de $16.000 con una gaseosa personal. Para las familias, una bandeja completa más una gaseosa para el grupo ronda los $50.000.