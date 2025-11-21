"
Comer en la Fiesta Nacional del Sol: precios y combos para todos los bolsillos

El patio de comidas fue uno de los sectores más concurridos. El sándwich de punta de espalda se ubicó entre lo más vendido, mientras que también hubo opciones más económicas que muchos sanjuaninos aprovecharon.

En la Fiesta Nacional del Sol, el movimiento en el patio de comidas fue constante y cientos de sanjuaninos aprovecharon las distintas promociones disponibles. Entre los productos más pedidos estuvo el sándwich de punta de espalda, que cuesta alrededor de $16.000 con una gaseosa personal. Para las familias, una bandeja completa más una gaseosa para el grupo ronda los $50.000.

Aun así, también hubo alternativas más accesibles. Una de las opciones económicas fue el pancho con papas fritas y un vaso personal, que se ofrecía por $7.000.

