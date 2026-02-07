Docentes: ya están las fechas para traslados, ingresos y ofrecimientos

Primer llamado: disponibilidad y reincorporaciones

El primer paso será este lunes 9 de febrero, a las 9 de la mañana, en la sede de la Junta de Clasificación Docente, ubicada en Tucumán 75 Norte, en Capital.

En esa jornada deberán presentarse los docentes que se encuentren en situación de disponibilidad, quienes hayan solicitado reincorporación y aquellos que tramitan traslado definitivo interjurisdiccional.

Allí se realizará el primer ofrecimiento formal de cargos vacantes.

Traslados e ingreso: sedes confirmadas

Desde el Ministerio informaron que los actos más numerosos —Traslados Preferenciales, Ordinarios e Ingreso a la Docencia— se desarrollarán en el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán, ubicado en Las Heras y 25 de Mayo.

Ese espacio concentrará las principales instancias del proceso, que definirán el destino laboral de cientos de docentes.

El cronograma completo

Según lo establecido oficialmente, el calendario será el siguiente:

Publicación de cargos vacantes: del 10 al 12 de febrero

Traslados Preferenciales y Ordinarios: 13 y 18 de febrero

Canje de certificados provisorios: 19 de febrero

Presentación en escuelas: 20 de febrero

Nueva publicación de vacantes: 20, 23 y 24 de febrero

Acto de Ingreso a la Docencia: 25 y 26 de febrero

Canje definitivo: 27 de febrero

Presentación en escuelas: 2 de marzo

Cada una de estas etapas será determinante para completar el armado del sistema educativo provincial.

Dónde consultar y pedir información

Desde la Junta aclararon que el detalle completo, con orden de ofrecimiento, horarios y especialidades, está disponible en la página oficial del Ministerio de Educación. Además, los interesados pueden comunicarse al 4302206, de lunes a viernes de 8 a 12, o acercarse personalmente a la sede de Tucumán 75 Norte.

Más oferta educativa: nuevas carreras y cohortes en el interior y Capital

En paralelo al cronograma docente, el Ministerio de Educación también avanzó con la ampliación de la oferta de educación superior en la provincia, al autorizar la apertura de nuevas cohortes de carreras en distintos institutos.

A través de la Dirección de Educación Superior, se habilitó la tercera cohorte de profesorados y tecnicaturas que se dictarán en establecimientos de Capital, Caucete, Angaco y San Martín, con propuestas vinculadas a la formación docente, el turismo, la minería, el desarrollo de software, la enología y las energías renovables, áreas consideradas estratégicas para el desarrollo educativo y productivo de San Juan.

Desde la cartera educativa destacaron que esta medida apunta a fortalecer el acceso a la educación superior gratuita, descentralizar la formación y generar más oportunidades para estudiantes del interior, atendiendo a las demandas actuales del mercado laboral y del sistema educativo.

Las inscripciones se habilitarán a partir del 18 de febrero, en turnos tarde o vespertino, según cada institución. Entre las propuestas disponibles se encuentran el Profesorado en Lengua, tecnicaturas en Minería, Turismo, Software, Enología y Gestión de Energías Renovables, distribuidas en escuelas normales, centros terciarios e institutos técnicos de distintos departamentos.

Para conocer los requisitos, modalidades y vacantes, los interesados deberán acercarse a cada institución o consultar directamente en el Ministerio de Educación.