Paritaria docente: sin oferta y con nuevo cuarto intermedio para la próxima semana

La primera paritaria docente de 2026 pasó a cuarto intermedio sin propuesta salarial. El Gobierno prometió presentar una oferta la próxima semana, con aumentos previstos en marzo y junio.

La primera paritaria docente de 2026 en San Juan finalizó este jueves por la noche sin una propuesta salarial concreta y con un nuevo cuarto intermedio. Tras varias horas de reunión en el Centro Cívico, las partes acordaron volver a encontrarse el próximo jueves.

Durante el encuentro, el Gobierno provincial expuso en detalle el estado de situación financiera y presupuestaria de la Provincia. En ese marco, las autoridades explicaron las limitaciones económicas actuales y señalaron su intención de otorgar aumentos salariales en dos tramos: marzo y junio.

Luego de escuchar los planteos gremiales, desde el Ejecutivo informaron que se encuentran realizando los cálculos correspondientes sobre los ítems solicitados. Una vez finalizado ese análisis, se elevará una propuesta formal en la próxima reunión. Por su parte, los representantes de UDAP, UDA y AMET remarcaron la necesidad de recibir una oferta concreta en el corto plazo, para poder evaluarla en el ámbito sindical y trasladar definiciones a las bases.

Además del reclamo salarial, los gremios insistieron con una serie de demandas vinculadas a trámites administrativos, expedientes demorados y pedidos de carácter académico. Entre los puntos más sensibles volvió a aparecer la titularización docente, proceso que actualmente se encuentra en marcha y que es seguido de cerca por las organizaciones sindicales.

También plantearon otros ítems que consideran fundamentales para mejorar las condiciones laborales del sector educativo en la provincia. Desde el Gobierno reiteraron la voluntad de avanzar en un acuerdo, pero subrayaron que cualquier propuesta deberá estar respaldada por los recursos disponibles y el equilibrio presupuestario.

La negociación se desarrolla en un contexto clave, con el inicio del ciclo lectivo cada vez más cerca. Si bien por el momento no se anunciaron medidas de fuerza, el resultado del próximo encuentro será determinante para garantizar el normal comienzo de clases en San Juan.

