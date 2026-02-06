La primera paritaria docente de 2026 en San Juan finalizó este jueves por la noche sin una propuesta salarial concreta y con un nuevo cuarto intermedio. Tras varias horas de reunión en el Centro Cívico, las partes acordaron volver a encontrarse el próximo jueves.
Paritaria docente: sin oferta y con nuevo cuarto intermedio para la próxima semana
