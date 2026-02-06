Paritaria docente: sin oferta y con nuevo cuarto intermedio para la próxima semana

Además del reclamo salarial, los gremios insistieron con una serie de demandas vinculadas a trámites administrativos, expedientes demorados y pedidos de carácter académico. Entre los puntos más sensibles volvió a aparecer la titularización docente, proceso que actualmente se encuentra en marcha y que es seguido de cerca por las organizaciones sindicales.

También plantearon otros ítems que consideran fundamentales para mejorar las condiciones laborales del sector educativo en la provincia. Desde el Gobierno reiteraron la voluntad de avanzar en un acuerdo, pero subrayaron que cualquier propuesta deberá estar respaldada por los recursos disponibles y el equilibrio presupuestario.

La negociación se desarrolla en un contexto clave, con el inicio del ciclo lectivo cada vez más cerca. Si bien por el momento no se anunciaron medidas de fuerza, el resultado del próximo encuentro será determinante para garantizar el normal comienzo de clases en San Juan.