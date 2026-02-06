"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > dulces

Desde $6.500 hasta $18.000: las propuestas dulces para regalar en San Valentín

Con opciones que van desde cajas clásicas hasta box completos de desayuno, la pastelería artesanal local se prepara para el 14 de febrero.

El Día de los Enamorados se acerca y las opciones para agasajar a la pareja ya están disponibles con precios variados. Este año, las propuestas dulces locales ofrecen alternativas flexibles que se ajustan a diferentes presupuestos, comenzando desde los $6.500 hasta los $18.000. sanjuan8.com habló con Natalí Rivas, una pastelera de Santa Lucía y contó que preparó una serie de alternativas para todos los bolsillos.

Leé también: Música, astronomía y relax: las apuestas de Anchipurac y Punta Negra para San Valentín

Opciones para cada presupuesto

Los emprendedores locales han diseñado diferentes cajas temáticas para el San Valentín 2026:

Te puede interesar...

  • La opción más económica ($6.500): Se trata de un box clásico enfocado en la pastelería seca, que incluye seis maicenitas y seis alfajores de chocolate.

  • La alternativa temática ($10.000): Un corazón diamante de chocolate, cubierto con oreos y relleno de dulce de leche con galletas.

  • La propuesta completa ($18.000): Un box diseñado como desayuno o merienda especial. Contiene jugo de naranja natural, sándwich de focaccia, mini corazón diamante relleno, budín de naranja, brownie, trufas, maicenitas, alfajores y galletas de vainilla.

Antelación y encargues

Dado que se trata de productos artesanales, la mayoría de los productores trabaja bajo encargue. Se recomienda realizar los pedidos con anticipación, teniendo como fecha límite el 11 de febrero, para asegurar la disponibilidad de los box temáticos.

Temas

Te puede interesar