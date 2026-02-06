El Día de los Enamorados se acerca y las opciones para agasajar a la pareja ya están disponibles con precios variados. Este año, las propuestas dulces locales ofrecen alternativas flexibles que se ajustan a diferentes presupuestos, comenzando desde los $6.500 hasta los $18.000. sanjuan8.com habló con Natalí Rivas, una pastelera de Santa Lucía y contó que preparó una serie de alternativas para todos los bolsillos.
Desde $6.500 hasta $18.000: las propuestas dulces para regalar en San Valentín
Con opciones que van desde cajas clásicas hasta box completos de desayuno, la pastelería artesanal local se prepara para el 14 de febrero.