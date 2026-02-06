"
Un vecino viralizó la foto de un puma y alertan que se habría comido un perro

Tras el avistamiento de los vecinos, la Policía y la Secretaría de Ambiente rastrillan la zona residencial.

Un intenso operativo se desarrolla en el departamento Zonda tras la aparición de un puma en la zona urbana, hecho que generó temor entre los vecinos. La alerta comenzó durante la tarde-noche del miércoles, cuando residentes avistaron al felino en inmediaciones de calle Sarmiento, avistamiento que fue viralizado a través de una foto tomada por un vecino.

Ante la situación, efectivos de la Policía de San Juan iniciaron un rastrillaje en el sector, al que se sumó este jueves personal de la Secretaría de Ambiente.

  • Acciones: Los equipos recorrieron el área señalada desde temprano, entrevistando a residentes y buscando rastros del animal.

  • Resultado: Hasta el momento, las tareas de localización han sido negativas.

Miedo por ataque a mascotas

La preocupación creció luego de que vecinos aseguraran que el puma habría atacado y comido a un perro de raza pequeña. Un hombre del departamento afirmó haber tenido un encuentro cara a cara con el animal, aumentando el temor en la comunidad zondina.

