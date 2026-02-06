Un intenso operativo se desarrolla en el departamento Zonda tras la aparición de un puma en la zona urbana, hecho que generó temor entre los vecinos. La alerta comenzó durante la tarde-noche del miércoles, cuando residentes avistaron al felino en inmediaciones de calle Sarmiento, avistamiento que fue viralizado a través de una foto tomada por un vecino.
San Juan 8 > San Juan > Puma
Un vecino viralizó la foto de un puma y alertan que se habría comido un perro
Tras el avistamiento de los vecinos, la Policía y la Secretaría de Ambiente rastrillan la zona residencial.