La Municipalidad de la Ciudad de Chimbas prepara una nueva edición del Carnaval de Chimbas 2026, posicionándose como una de las celebraciones culturales más convocantes de la provincia. El evento tendrá lugar el 14, 15 y 16 de febrero, comenzando a las 22:30 horas en el Corsódromo del Costanera Complejo Ferial.
Carnaval de Chimbas 2026: cinco comparsas locales y el desembarco de la imponente Mari Mari
La fiesta popular se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de febrero en el Corsódromo del Costanera Complejo Ferial. Con entradas a $5000, el evento contará con la presencia especial de una de las comparsas más destacadas del país.