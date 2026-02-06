"
Carnaval de Chimbas 2026: cinco comparsas locales y el desembarco de la imponente Mari Mari

La fiesta popular se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de febrero en el Corsódromo del Costanera Complejo Ferial. Con entradas a $5000, el evento contará con la presencia especial de una de las comparsas más destacadas del país.

La Municipalidad de la Ciudad de Chimbas prepara una nueva edición del Carnaval de Chimbas 2026, posicionándose como una de las celebraciones culturales más convocantes de la provincia. El evento tendrá lugar el 14, 15 y 16 de febrero, comenzando a las 22:30 horas en el Corsódromo del Costanera Complejo Ferial.

Crecimiento y espectáculos de lujo

Este año, la celebración destaca por su crecimiento artístico:

  • Comparsas locales: Participarán cinco agrupaciones: Asociación civil y deportiva Imperio, Costa Norte, Unidos de Villa Paula, Juventud y Amistad, y la incorporación de Samba de Raiz.

  • Invitado especial: Se presentará la reconocida comparsa Mari Mari, una de las más importantes de Argentina, aportando su imponente despliegue artístico.

Entradas y logística

Para facilitar la asistencia, se estableció un cronograma de venta de entradas con valores accesibles:

  • Entrada general: $5000.

  • Gratis: Personas con discapacidad, jubilados y menores de 6 años.

  • Estacionamiento: $3000.

Los tickets se podrán adquirir desde el martes 10 de febrero en el edificio municipal (9 a 13hs y 17 a 19hs) y en el Camping de Villa Observatorio (11 a 20hs) hasta el viernes 13. Durante los días del evento, la venta será en el edificio municipal por la mañana y en el predio ferial desde las 18:30hs.

Servicios y restricciones

El predio contará con un sector de foodtrucks. Por otro lado, se informa que está prohibido el ingreso y venta de alcohol y espuma, con el objetivo de preservar los trajes y el trabajo artístico de los participantes. Para llegar, estarán disponibles las líneas de colectivos 403 y 405.

