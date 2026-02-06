Carnaval de Chimbas 2026: cinco comparsas locales y el desembarco de la imponente Mari Mari

Entrada general: $5000 .

Gratis: Personas con discapacidad, jubilados y menores de 6 años.

Estacionamiento: $3000.

Los tickets se podrán adquirir desde el martes 10 de febrero en el edificio municipal (9 a 13hs y 17 a 19hs) y en el Camping de Villa Observatorio (11 a 20hs) hasta el viernes 13. Durante los días del evento, la venta será en el edificio municipal por la mañana y en el predio ferial desde las 18:30hs.

Servicios y restricciones

El predio contará con un sector de foodtrucks. Por otro lado, se informa que está prohibido el ingreso y venta de alcohol y espuma, con el objetivo de preservar los trajes y el trabajo artístico de los participantes. Para llegar, estarán disponibles las líneas de colectivos 403 y 405.