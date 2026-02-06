La pick-up y SUV china que faltaba: JAC inició su comercialización en Cuyo

Diversidad de modelos y movilidad sustentable

JAC llega a la región con una propuesta integral que abarca combustión, tecnología híbrida y 100% eléctrica:

Híbridos enchufables: Destaca la JS6 , un SUV con hasta 120 kilómetros de autonomía eléctrica.

Eléctricos: Se presenta el EV30X , diseñado para la ciudad con 400 kilómetros de autonomía y carga hogareña.

Combustión: La gama incluye citycars, pick-ups y SUVs como la JS2 (el SUV más accesible del mercado desde 19.900 dólares), la JS4 y la JS8 de siete asientos.

Infraestructura y servicios

La comercialización ya inició en las sucursales de Autoferia en Mendoza, San Luis y San Rafael. Sin embargo, el hito principal será la inauguración de un concesionario oficial y centro de postventa integral en el Strip Center del Circuito de Guaymallén.