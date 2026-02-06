"
La pick-up y SUV china que faltaba: JAC inició su comercialización en Cuyo

El conglomerado automotor oficializó la comercialización de la firma china, abarcando una gama desde vehículos urbanos hasta pick-ups, con fuerte apuesta en modelos híbridos y eléctricos.

Grupo Lorenzo, referente en la comercialización de vehículos en la región de Cuyo, anunció oficialmente la incorporación de la marca china JAC a su portafolio. Con más de 50 años de trayectoria internacional, la firma asiática confió su representación regional al grupo con amplia experiencia en vehículos de origen chino en Argentina.

Diversidad de modelos y movilidad sustentable

JAC llega a la región con una propuesta integral que abarca combustión, tecnología híbrida y 100% eléctrica:

  • Híbridos enchufables: Destaca la JS6, un SUV con hasta 120 kilómetros de autonomía eléctrica.

  • Eléctricos: Se presenta el EV30X, diseñado para la ciudad con 400 kilómetros de autonomía y carga hogareña.

  • Combustión: La gama incluye citycars, pick-ups y SUVs como la JS2 (el SUV más accesible del mercado desde 19.900 dólares), la JS4 y la JS8 de siete asientos.

WhatsApp Image 2026-02-06 at 10.59.39

Infraestructura y servicios

La comercialización ya inició en las sucursales de Autoferia en Mendoza, San Luis y San Rafael. Sin embargo, el hito principal será la inauguración de un concesionario oficial y centro de postventa integral en el Strip Center del Circuito de Guaymallén.

"Grupo Lorenzo ya trabaja con postventa oficial de marcas chinas y cuenta con la estructura necesaria para brindar un servicio óptimo", destacó Juan Manuel Sales, gerente de JAC Lorenzo.

Financiamiento y confianza

Para respaldar a los clientes, la empresa implementó herramientas clave:

  • Compromiso de recompra: Facilita la entrega de unidades usadas para acceder a modelos superiores.

  • Financiación flexible: Opciones que permiten financiar hasta el 100% de la unidad, adaptándose al capital inicial del cliente.

