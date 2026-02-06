Grupo Lorenzo, referente en la comercialización de vehículos en la región de Cuyo, anunció oficialmente la incorporación de la marca china JAC a su portafolio. Con más de 50 años de trayectoria internacional, la firma asiática confió su representación regional al grupo con amplia experiencia en vehículos de origen chino en Argentina.
La pick-up y SUV china que faltaba: JAC inició su comercialización en Cuyo
El conglomerado automotor oficializó la comercialización de la firma china, abarcando una gama desde vehículos urbanos hasta pick-ups, con fuerte apuesta en modelos híbridos y eléctricos.