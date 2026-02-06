Orrego firmó convenios con Nación para obras viales financiadas por fideicomiso minero

Obras en el departamento Iglesia

El eje central de los convenios es la intervención en la Ruta Nacional 150, en el departamento Iglesia. Ante el crecimiento del flujo vehicular por la actividad minera, se construirán:

6 derivadores de tránsito (rotondas): Para mejorar la conectividad y seguridad.

Iluminación: Se iluminará la rotonda de Las Flores y el tramo de acceso y subida hasta la Aduana.

Intervenciones en el Gran San Juan

El plan de obras también contempla mejoras en zonas de alto tránsito cercanas a la capital: