"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Ruta 150

Orrego firmó convenios con Nación para obras viales financiadas por fideicomiso minero

El Gobernador de San Juan acordó en Buenos Aires la construcción de rotondas y derivadores en rutas nacionales, enfocándose en la Ruta 150 en Iglesia y puntos estratégicos del Gran San Juan para reforzar la seguridad vial.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, firmó en Buenos Aires una serie de convenios estratégicos con el Gobierno Nacional destinados a mejorar la seguridad vial en rutas nacionales que atraviesan la provincia. Los acuerdos permiten a San Juan ejecutar y financiar obras en jurisdicción federal utilizando fondos propios, específicamente del fideicomiso minero.

Obras en el departamento Iglesia

El eje central de los convenios es la intervención en la Ruta Nacional 150, en el departamento Iglesia. Ante el crecimiento del flujo vehicular por la actividad minera, se construirán:

  • 6 derivadores de tránsito (rotondas): Para mejorar la conectividad y seguridad.

  • Iluminación: Se iluminará la rotonda de Las Flores y el tramo de acceso y subida hasta la Aduana.

Intervenciones en el Gran San Juan

El plan de obras también contempla mejoras en zonas de alto tránsito cercanas a la capital:

Te puede interesar...

  • Rotonda en Ruta 20 y Gorriti: Se construirá en la intersección de calle Gorriti y Ruta Nacional 20, en Santa Lucía, para ordenar la circulación y reducir riesgos en ese punto estratégico.

  • Rotonda del Monumento al Gaucho: Se realizarán obras de iluminación para mejorar la visibilidad y condiciones de circulación.

Gestión provincial

La firma de estos acuerdos, suscriptos entre la Dirección Nacional de Vialidad y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan, autoriza a la provincia a asumir la responsabilidad técnica y administrativa de las obras. Esto incluye:

  • Elaboración de estudios y proyectos técnicos.

  • Evaluaciones de impacto ambiental.

  • Gestión del proceso de licitación pública.

El objetivo final es acompañar el crecimiento productivo de la zona, disminuir tiempos y costos de transporte, y garantizar una mayor seguridad para conductores y vecinos.

Temas

Te puede interesar