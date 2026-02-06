El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, firmó en Buenos Aires una serie de convenios estratégicos con el Gobierno Nacional destinados a mejorar la seguridad vial en rutas nacionales que atraviesan la provincia. Los acuerdos permiten a San Juan ejecutar y financiar obras en jurisdicción federal utilizando fondos propios, específicamente del fideicomiso minero.
Orrego firmó convenios con Nación para obras viales financiadas por fideicomiso minero
El Gobernador de San Juan acordó en Buenos Aires la construcción de rotondas y derivadores en rutas nacionales, enfocándose en la Ruta 150 en Iglesia y puntos estratégicos del Gran San Juan para reforzar la seguridad vial.