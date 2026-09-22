Murió un operario que cayó al vacío mientras desmontaba una antena

Tras el accidente, el joven fue trasladado en código rojo al Hospital Dr. Guillermo Rawson. Pese a las maniobras realizadas por los profesionales médicos, murió horas después debido a las graves lesiones sufridas.

La víctima fue identificada por Fiscalía como Alan Joel Lucero.

Tras conocerse el fallecimiento, trabajó en el lugar personal de la brigada especializada, a cargo del comisario Maximiliano Molina, además de efectivos de la comisaría jurisdiccional y personal de Policía Científica.

Los investigadores realizaron distintas medidas para reconstruir cómo ocurrió la caída y determinar las condiciones en las que se desarrollaba la tarea. Todavía quedan pendientes algunos relevamientos en el lugar, según informó oficialmente el Ministerio Público Fiscal.

Además, se ordenó el levantamiento del cuerpo para la realización de la autopsia, procedimiento que permitirá avanzar en la determinación de las causas de la muerte.

Por el momento no hay personas detenidas y la causa continúa bajo investigación. La Fiscalía deberá establecer con precisión cómo se produjo el siniestro y cuáles eran las condiciones de seguridad existentes al momento del accidente.

La investigación está a cargo del fiscal Francisco Pizarro, con intervención del ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi Marcovecchio.

La información corresponde a las primeras actuaciones oficiales y la investigación continúa en desarrollo.