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Amenazó a su madre, atacó a un policía y al ser reincidente irá directo al penal

Martín Andrés Noroña amenazó de muerte a su madre y aseguró que tenía un arma. La mujer pidió ayuda a su hija por WhatsApp y, cuando llegó la policía, el hombre atacó a un efectivo con una cortaplumas.

Una amenaza de muerte dentro de una vivienda terminó con un policía atacado y un hombre condenado a tres años de prisión efectiva. Se trata de Martín Andrés Noroña, quien fue juzgado por un episodio ocurrido el 15 de septiembre y cuya situación se agravó al existir una condena anterior.

Todo comenzó alrededor de las 8.40, cuando Noroña salió de su habitación y se dirigió al comedor de la casa, donde se encontraba su madre. Según la investigación, le exigió de malos modos que le entregara el agua caliente que estaba en una olla y, ante la situación, comenzó a insultarla.

La escena rápidamente escaló. De acuerdo con la acusación, Noroña amenazó de muerte a su madre y le dijo que la iba a matar, asegurando además que tenía un arma. La mujer estaba sola en la vivienda. Su otra hija había salido hacia un centro de salud para conseguir medicamentos, ya que la víctima es insulinodependiente.

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El mensaje que permitió pedir ayuda

Ante la continuidad de las amenazas, la mujer esperó un descuido de su hijo, tomó su teléfono y envió un mensaje de WhatsApp a su hija para pedirle que llamara urgentemente a la Policía. La joven realizó el llamado y minutos después llegaron efectivos de la Casilla del Barrio Cruce de los Andes.

La mujer salió de la vivienda y les explicó a los agentes lo que acababa de ocurrir. Con esa información, los policías ingresaron al sector donde se encontraba Noroña.

Según la investigación, cuando los efectivos ingresaron, Noroña reaccionó violentamente y tomó un elemento cortopunzante tipo cortaplumas.

En ese momento habría lanzado varios puntazos contra uno de los policías, identificado en la actuación como el agente Cue..., provocando la intervención de los uniformados y su posterior detención.

El episodio dio lugar al procedimiento de Flagrancia y a una causa caratulada como amenazas, resistencia y atentado a la autoridad.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Cristian Gerarduzzi, con intervención del ayudante fiscal Francisco Rodríguez. Finalmente, mediante un acuerdo de juicio abreviado, Noroña recibió una pena de un año de prisión de cumplimiento efectivo por los hechos investigados.

Sin embargo, su situación judicial se agravó por una condena anterior. La Justicia dispuso la unificación de las penas en una única condena de tres años de prisión efectiva, además de declarar su reincidencia y ordenar la prisión preventiva.

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