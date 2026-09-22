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El último paso de Uriel por su colegio y una despedida marcada por flores blancas

Familiares, amigos y compañeros despidieron este martes a Uriel Ríos, el adolescente de 17 años asesinado en Médano de Oro. Su cortejo pasó frente al colegio Santa Teresita, donde fue despedido con flores blancas.

El dolor por la muerte de Uriel Ríos atravesó este martes a toda la comunidad educativa del colegio Santa Teresita del Niño Jesús. Pasadas las 11, el cortejo fúnebre que trasladaba los restos del adolescente de 17 años pasó frente a la institución donde cursaba quinto año de la modalidad Economía.

Allí se vivió uno de los momentos más conmovedores de la despedida. Compañeros, docentes y miembros de la comunidad educativa arrojaron flores blancas al paso del cortejo, en un gesto de afecto hacia Uriel y de acompañamiento a su familia.

Desde la escuela habían pedido previamente a las familias que llevaran una flor blanca para participar de la despedida. La escena quedó registrada en imágenes que reflejaron las lágrimas, el silencio y la profunda tristeza de quienes se acercaron para acompañar el último recorrido del adolescente.

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Uriel fue asesinado durante la madrugada del lunes, después de un enfrentamiento entre varios jóvenes a la salida de una fiesta por el Día del Estudiante, en la zona de Médano de Oro. Recibió una herida de arma blanca en el tórax y murió pese a la asistencia médica.

La muerte de Uriel golpeó especialmente a sus compañeros, que durante este martes se encontraron con la difícil escena de despedir a uno de los integrantes de su comunidad.

Las flores blancas se convirtieron en el símbolo elegido para acompañar el paso del cortejo y expresar el cariño hacia el adolescente. Entre lágrimas, quienes estaban frente al colegio levantaron las flores y las arrojaron mientras el vehículo fúnebre avanzaba.

Fue una despedida breve, pero cargada de significado para quienes compartieron con Uriel sus años de escuela. Mientras la familia y sus compañeros despedían al adolescente, la investigación por el crimen tuvo un avance importante.

El principal sospechoso, un adolescente de 16 años, se presentó durante la noche del lunes en Tribunales acompañado por su abogado defensor y quedó a disposición de la Justicia de Niñez y Adolescencia.

La investigación continúa para determinar cómo se inició la pelea, qué ocurrió durante el enfrentamiento y cuál fue la participación concreta de cada uno de los jóvenes involucrados.

Además, para este miércoles está prevista una manifestación frente al Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia, convocada por familiares y allegados de Uriel bajo la consigna de pedir justicia, verdad y respuestas.

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