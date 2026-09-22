El jefe de la Dirección Operativa D3, comisario Pablo Torres, brindó el informe oficial sobre las actuaciones de la Policía de San Juan durante las celebraciones por el Día del Estudiante y de la Juventud en el Parque de Mayo. Las autoridades remarcaron que el balance general del operativo fue sumamente positivo, destacando que no se registraron incidentes graves dentro del predio festivo.
Hubo 95 detenidos en el operativo de seguridad por el Día del Estudiante
El jefe del D3, comisario Pablo Torres, brindó el balance del operativo desplegado durante el Día del Estudiante.