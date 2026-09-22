Hubo 95 detenidos en el operativo de seguridad por el Día del Estudiante

En cuanto al desglose de los procedimientos y aprehensiones concretadas durante la jornada, el reporte policial detalló:

95 mayores de edad aprehendidos: La gran mayoría de las detenciones ocurrieron en la periferia y zonas aledañas al parque, vinculadas a desórdenes, personas merodeando en actitud sospechosa y faltas contravencionales.

5 menores demorados en total: Se registró una baja presencia de menores en situaciones delictivas. Entre los casos reportados, se destaca el de tres adolescentes mujeres que resultaron demoradas tras causarle lesiones a otra joven durante un enfrentamiento.

Detención por intento de robo: Dos sujetos mayores de edad fueron atrapados en flagrancia por efectivos policiales luego de que cortaran la cadena de una bicicleta para intentar robarla.

Intervención del CISEM 911: Las cámaras de videovigilancia fueron determinantes para detectar a personas en actitud sospechosa o iniciando riñas en la vía pública, permitiendo la llegada inmediata de las patrullas.

Desde la fuerza policial indicaron que la presencia de efectivos en los ingresos y el monitoreo permanente permitieron disuadir situaciones de riesgo y garantizar la seguridad de los miles de jóvenes que asistieron a los festejos.