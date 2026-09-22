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Hubo 95 detenidos en el operativo de seguridad por el Día del Estudiante

El jefe del D3, comisario Pablo Torres, brindó el balance del operativo desplegado durante el Día del Estudiante.

El jefe de la Dirección Operativa D3, comisario Pablo Torres, brindó el informe oficial sobre las actuaciones de la Policía de San Juan durante las celebraciones por el Día del Estudiante y de la Juventud en el Parque de Mayo. Las autoridades remarcaron que el balance general del operativo fue sumamente positivo, destacando que no se registraron incidentes graves dentro del predio festivo.

En cuanto al desglose de los procedimientos y aprehensiones concretadas durante la jornada, el reporte policial detalló:

  • 95 mayores de edad aprehendidos: La gran mayoría de las detenciones ocurrieron en la periferia y zonas aledañas al parque, vinculadas a desórdenes, personas merodeando en actitud sospechosa y faltas contravencionales.

  • 5 menores demorados en total: Se registró una baja presencia de menores en situaciones delictivas. Entre los casos reportados, se destaca el de tres adolescentes mujeres que resultaron demoradas tras causarle lesiones a otra joven durante un enfrentamiento.

  • Detención por intento de robo: Dos sujetos mayores de edad fueron atrapados en flagrancia por efectivos policiales luego de que cortaran la cadena de una bicicleta para intentar robarla.

  • Intervención del CISEM 911: Las cámaras de videovigilancia fueron determinantes para detectar a personas en actitud sospechosa o iniciando riñas en la vía pública, permitiendo la llegada inmediata de las patrullas.

Desde la fuerza policial indicaron que la presencia de efectivos en los ingresos y el monitoreo permanente permitieron disuadir situaciones de riesgo y garantizar la seguridad de los miles de jóvenes que asistieron a los festejos.

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