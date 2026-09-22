Los Leones lo hicieron otra vez y se quedaron con el oro en Santa Fe

El dominio argentino también quedó reflejado en las estadísticas. Los Leones terminaron con 58% de posesión y dispusieron de ocho córneres cortos, mientras que Chile no consiguió ninguno. El seleccionado nacional marcó un gol en cada uno de los primeros tres períodos y llegó al último cuarto con una diferencia que le permitió manejar el desarrollo de la definición.

La final se disputó en el estadio de la Asociación Santafesina de Hockey, una de las sedes de los Juegos Suramericanos.

El equipo argentino ya había enfrentado a Chile durante la competencia y había conseguido una victoria contundente que le permitió avanzar a la definición por el oro. En la final volvió a imponerse ante el mismo rival.

Oro para Argentina y podio sudamericano

Con el triunfo, Argentina se quedó con el primer puesto del hockey masculino. Chile obtuvo la medalla de plata, mientras que Uruguay completó el podio con el bronce después de derrotar a Brasil.

La consagración de Los Leones se suma a la cosecha argentina en los Juegos Suramericanos, que reúnen a más de 4.000 deportistas de 15 países en distintas sedes de Santa Fe.

Para Argentina, la definición terminó con una celebración completa: tres goles, triunfo ante Chile y medalla de oro.