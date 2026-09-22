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Los Leones lo hicieron otra vez y se quedaron con el oro en Santa Fe

La Selección argentina masculina de hockey se impuso 3-1 ante Chile y conquistó la medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Tarazona, Ferreiro y Agostini marcaron los goles del campeón.

Los Leones volvieron a subirse a lo más alto del podio. La Selección argentina masculina de hockey derrotó 3-1 a Chile este martes en la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y se quedó con la medalla dorada.

Argentina resolvió buena parte de la final durante los primeros tres cuartos. Santiago Tarazona abrió el marcador a los 14 minutos, Martín Ferreiro amplió la diferencia apenas tres minutos después y Nicolás Agostini marcó el 3-0 a los 25.

Chile consiguió descontar en el último período, a través de Ignacio Contardo, a los 52 minutos, pero no pudo volver a meterse en partido y Argentina sostuvo la ventaja hasta el final.

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El dominio argentino también quedó reflejado en las estadísticas. Los Leones terminaron con 58% de posesión y dispusieron de ocho córneres cortos, mientras que Chile no consiguió ninguno. El seleccionado nacional marcó un gol en cada uno de los primeros tres períodos y llegó al último cuarto con una diferencia que le permitió manejar el desarrollo de la definición.

La final se disputó en el estadio de la Asociación Santafesina de Hockey, una de las sedes de los Juegos Suramericanos.

El equipo argentino ya había enfrentado a Chile durante la competencia y había conseguido una victoria contundente que le permitió avanzar a la definición por el oro. En la final volvió a imponerse ante el mismo rival.

Oro para Argentina y podio sudamericano

Con el triunfo, Argentina se quedó con el primer puesto del hockey masculino. Chile obtuvo la medalla de plata, mientras que Uruguay completó el podio con el bronce después de derrotar a Brasil.

La consagración de Los Leones se suma a la cosecha argentina en los Juegos Suramericanos, que reúnen a más de 4.000 deportistas de 15 países en distintas sedes de Santa Fe.

Para Argentina, la definición terminó con una celebración completa: tres goles, triunfo ante Chile y medalla de oro.

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