Con el paso de las horas, se conoció un video de la pelea entre jóvenes que terminó con el crimen de Uriel Ríos, el adolescente de 17 años asesinado durante la madrugada de este lunes en Pocito, luego de una fiesta privada por el Día del Estudiante.
Las imágenes que exponen la violenta pelea previa al crimen de Uriel
Las imágenes duran unos 30 segundos y muestran a varios jóvenes peleando cerca de un automóvil. Fiscalía analiza el material para intentar reconstruir cómo ocurrió el ataque que terminó con la muerte de Uriel.