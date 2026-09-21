Las imágenes que exponen la violenta pelea previa al crimen de Uriel

La filmación dura aproximadamente 30 segundos y muestra a varios jóvenes enfrentándose cuerpo a cuerpo en inmediaciones de un automóvil. Entre ellos aparece, con una camisa blanca, el hermano gemelo de Uriel, quien también resultó herido durante la gresca y debió ser asistido en el Hospital Rawson. Se encuentra fuera de peligro.

El material, que ya está en poder de la investigación, permite observar parte del enfrentamiento, aunque no muestra con claridad el momento exacto en que Uriel recibió la herida mortal. Por eso, Fiscalía analiza las imágenes junto con otros elementos para intentar reconstruir la secuencia.