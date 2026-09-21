"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > imágenes

Las imágenes que exponen la violenta pelea previa al crimen de Uriel

Las imágenes duran unos 30 segundos y muestran a varios jóvenes peleando cerca de un automóvil. Fiscalía analiza el material para intentar reconstruir cómo ocurrió el ataque que terminó con la muerte de Uriel.

Con el paso de las horas, se conoció un video de la pelea entre jóvenes que terminó con el crimen de Uriel Ríos, el adolescente de 17 años asesinado durante la madrugada de este lunes en Pocito, luego de una fiesta privada por el Día del Estudiante.

La filmación dura aproximadamente 30 segundos y muestra a varios jóvenes enfrentándose cuerpo a cuerpo en inmediaciones de un automóvil. Entre ellos aparece, con una camisa blanca, el hermano gemelo de Uriel, quien también resultó herido durante la gresca y debió ser asistido en el Hospital Rawson. Se encuentra fuera de peligro.

El material, que ya está en poder de la investigación, permite observar parte del enfrentamiento, aunque no muestra con claridad el momento exacto en que Uriel recibió la herida mortal. Por eso, Fiscalía analiza las imágenes junto con otros elementos para intentar reconstruir la secuencia.

Te puede interesar...

El adolescente recibió una herida con un elemento cortopunzante y llegó al hospital en grave estado. Pese a la asistencia médica, murió como consecuencia de las lesiones.

El episodio ocurrió a la salida de una finca ubicada en la zona de Alfonso XIII, entre calles XIII y XIV, donde se habría realizado una celebración a la que asistieron más de 200 jóvenes.

Desde la UFI Delitos Especiales indicaron que todavía se investiga cómo se originó la pelea y que aún no se pudo determinar si quien provocó la herida mortal es menor o mayor de edad. Por el momento, no hay detenidos.

Temas

Te puede interesar