Naturgy ofrece un plan para pagar deudas de luz del invierno en cuotas

Cómo es el plan de pago

Para acceder al beneficio, el usuario deberá realizar un pago inicial equivalente al 25% de la deuda. El monto restante podrá financiarse en hasta cuatro cuotas mensuales. La resolución también contempla la posibilidad de extender el financiamiento hasta seis cuotas en casos especiales.

Otro de los puntos centrales es que la tasa de financiación tendrá una bonificación del 50% respecto de la tasa habitual prevista en el Régimen de Suministro. De esta manera, el esquema busca facilitar la regularización de las facturas impagas correspondientes al período de mayor consumo del invierno.

Cómo adherirse y evitar estafas

Los convenios pueden gestionarse de manera online a través de la Oficina Virtual de Naturgy, para lo cual es necesario contar con un usuario registrado.

La empresa aclaró además que no se comunicará con los usuarios para ofrecerles estos planes de pago. Por eso, quienes quieran acceder al régimen deberán iniciar el trámite personalmente mediante los canales oficiales.

La recomendación es no entregar datos personales, bancarios ni códigos de acceso a personas que contacten al usuario ofreciendo gestionar la deuda.