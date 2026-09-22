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Naturgy ofrece un plan para pagar deudas de luz del invierno en cuotas

Los usuarios residenciales que adeuden entre dos y cuatro boletas con consumos del invierno 2026 podrán acceder a un régimen excepcional. Se deberá pagar el 25% de la deuda y el saldo podrá financiarse en cuotas.

Los usuarios residenciales de Naturgy que hayan acumulado deudas correspondientes al consumo eléctrico del último invierno podrán acceder a un plan especial de regularización, dispuesto por el EPRE a través de la Resolución N.º 965/26.

La medida alcanza a quienes estén incluidos en la categoría “pequeñas demandas uso residencial”, es decir, usuarios con tarifas R1, R2 y R3, que tengan entre dos y cuatro facturas impagas y cuyos consumos estén comprendidos entre el 1 de mayo y el 30 de agosto de 2026.

El régimen establece condiciones especiales de financiación para quienes necesiten ponerse al día con las facturas acumuladas durante ese período.

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Cómo es el plan de pago

Para acceder al beneficio, el usuario deberá realizar un pago inicial equivalente al 25% de la deuda. El monto restante podrá financiarse en hasta cuatro cuotas mensuales. La resolución también contempla la posibilidad de extender el financiamiento hasta seis cuotas en casos especiales.

Otro de los puntos centrales es que la tasa de financiación tendrá una bonificación del 50% respecto de la tasa habitual prevista en el Régimen de Suministro. De esta manera, el esquema busca facilitar la regularización de las facturas impagas correspondientes al período de mayor consumo del invierno.

Cómo adherirse y evitar estafas

Los convenios pueden gestionarse de manera online a través de la Oficina Virtual de Naturgy, para lo cual es necesario contar con un usuario registrado.

La empresa aclaró además que no se comunicará con los usuarios para ofrecerles estos planes de pago. Por eso, quienes quieran acceder al régimen deberán iniciar el trámite personalmente mediante los canales oficiales.

La recomendación es no entregar datos personales, bancarios ni códigos de acceso a personas que contacten al usuario ofreciendo gestionar la deuda.

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