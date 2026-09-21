El crimen de Uriel tiene un sospechoso identificado y la causa cambió de fuero

El análisis de las imágenes de la pelea y los testimonios de quienes estuvieron en la fiesta fueron determinantes para poner la lupa sobre el adolescente.

El ataque ocurrió alrededor de las 5.15 del lunes, en la vía pública, en las inmediaciones de la Quinta Don Pedro, sobre calle Alfonso XIII, entre callejón Zavala y calle 14.

Allí se produjo una pelea entre varios jóvenes que había comenzado en el contexto del festejo y continuó fuera del predio. En medio de la gresca, Uriel recibió una herida de arma blanca en el tórax que terminó provocándole la muerte. Su hermano mellizo también fue herido.

Desde las primeras horas, los investigadores trabajaron sobre distintos registros audiovisuales y declaraciones de asistentes. La dificultad estaba en que ninguno de los testigos relevados hasta ese momento había observado directamente el instante de la agresión mortal.

Ahora, ese material permitió avanzar sobre una persona concreta. Sin embargo, la investigación todavía debe reconstruir toda la secuencia de la pelea y establecer qué participación tuvo cada uno de los jóvenes que estuvieron involucrados.

Al confirmarse que el principal sospechoso es menor de edad, la UFI Delitos Especiales dejó de intervenir y remitió el expediente a la Justicia de Menores. La jueza María Julia Camus deberá definir las medidas que correspondan en esta nueva etapa de la investigación.

Mientras tanto, los investigadores continúan trabajando para determinar cómo se inició la pelea, quiénes participaron y qué ocurrió exactamente hasta el momento en que Uriel recibió la herida que terminó con su vida.

El arma blanca utilizada en el ataque fue secuestrada y quedó bajo cadena de custodia para las pericias correspondientes. Además, el hermano de Uriel, que sobrevivió al ataque, ya fue entrevistado y su testimonio podría aportar nuevos elementos a la reconstrucción del episodio.

Por ahora, el dato central es que la investigación ya tiene un sospechoso identificado, pero todavía resta avanzar sobre su responsabilidad concreta y sobre la participación que pudieron tener otros jóvenes en la pelea.