El dique achimoco recuperó 10 de sus 17 compuertas antes del deshielo

El Dique Pachimoco cumple una función clave en el sistema hídrico de Jáchal, ya que permite nivelar el agua y derivarla hacia el Canal del Norte. La intervención también estaba vinculada con las tareas previstas en el Dique Cuesta del Viento, ya que era necesario recuperar una condición básica de funcionamiento para permitir la apertura de su descargador de fondo durante los trabajos de limpieza.

Qué compuertas fueron recuperadas

Las 17 compuertas están distribuidas en cuatro sectores del dique. En el Canal del Norte, donde funcionaban dos de las cinco, se recuperó una más. Allí se realizaron tareas sobre el sistema mecánico, lubricación y contrapesos.

En el desarenador norte, se recuperaron dos de las cuatro compuertas existentes. Los trabajos incluyeron reparación del sistema mecánico, cambio de vástagos de izaje, refuerzo de vigas, colocación de burletes y lubricación.

El desarenador sur no tenía ninguna compuerta operativa antes de la intervención. Allí se recuperaron dos de las cuatro, con trabajos de reparación mecánica, revestimiento de vigas, colocación de burletes y lubricación.

En cuanto a las cuatro compuertas centrales STORNY, fueron recuperadas las N.º 1, 3 y 4. Se trabajó sobre los sistemas de izaje, las guías y se realizaron tareas de lubricación y mantenimiento general. La N.º 2 permanece trabada y necesita un diagnóstico específico antes de avanzar con su reparación.

En distintos sectores también se colocaron refuerzos metálicos con chapas y perfiles angulares y se realizaron tareas de desembanque manual para facilitar el acceso a los mecanismos.

Tres semanas de trabajo y jornadas de 14 horas

El operativo comenzó con una cuadrilla de cuatro trabajadores, pero el equipo llegó a ocho personas el 18 de septiembre, durante un corte de agua que permitió intensificar las tareas. Durante esa etapa se trabajó con jornadas de aproximadamente 14 horas diarias para avanzar con la recuperación de las compuertas.

Sin embargo, desde Hidráulica remarcaron que la intervención tuvo carácter de emergencia y no constituye una reparación definitiva.

Los refuerzos y reparaciones realizadas permitieron recuperar una condición operativa básica, pero el deterioro existente impide garantizar el funcionamiento continuo de todas las compuertas. Por eso, el sistema deberá ser controlado durante su operación.

La intervención permitió pasar de 2 a 10 compuertas operativas, pero todavía quedan siete unidades fuera de servicio.

Entre las recomendaciones técnicas se encuentra realizar una inspección integral de las 17 compuertas y sus mecanismos, identificar los deterioros específicos y establecer un programa de reparación definitiva, con prioridades y recursos.

Mientras tanto, Hidráulica continuará realizando controles y tareas de mantenimiento durante las próximas semanas para evaluar el comportamiento del sistema.