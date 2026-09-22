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Milei llegó a Nueva York y se cruzó con Trump antes de su discurso en la ONU

El Presidente participará de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Este miércoles volverá a hablar ante líderes internacionales y uno de los ejes de su exposición será el reclamo argentino por las Islas Malvinas.

Javier Milei llegó a Nueva York para participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde este miércoles 23 de septiembre volverá a tomar la palabra ante líderes internacionales.

Será la tercera intervención del mandatario argentino ante la Asamblea General desde el comienzo de su gestión. Según la agenda informada, su discurso tendrá entre sus principales ejes el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, sus cuestionamientos al funcionamiento de la ONU y su posición sobre el desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial.

El Gobierno nacional viene reforzando en las últimas semanas su política sobre Malvinas. A comienzos de septiembre, Milei realizó una cadena nacional para referirse específicamente a la cuestión y la Cancillería anunció nuevas medidas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las islas.

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Durante su estadía en Estados Unidos, el Presidente también tiene previsto mantener actividades con empresarios, economistas y referentes internacionales.

Antes de su exposición ante la Asamblea General, Milei participó junto al presidente estadounidense Donald Trump del evento “Shield of the Americas”, una iniciativa centrada en la cooperación regional frente al crimen organizado y el narcotráfico.

Trump destacó durante su intervención el respaldo que brindó a distintos dirigentes de la región y mencionó a Milei al recordar sus victorias electorales de 2023 y 2025.

Tras el encuentro, Milei compartió en sus redes sociales una publicación sobre Trump y escribió: “Está tantos pasos adelante que sólo un pequeño grupo de personas entienden la magnitud de su liderazgo. MAGA!”.

El evento se desarrolló en el marco de la Asamblea General de la ONU. La iniciativa reúne a distintos países americanos para coordinar acciones contra organizaciones criminales y el narcotráfico.

El discurso de Milei ante la ONU

La exposición del Presidente está prevista para este miércoles 23 de septiembre al mediodía. Además del reclamo por las Malvinas, Milei llevará a Naciones Unidas su mirada sobre el funcionamiento del organismo internacional y el avance de nuevas tecnologías, con especial atención en la inteligencia artificial.

La intervención se producirá en una Asamblea General atravesada por debates sobre conflictos internacionales, seguridad, cambio climático y regulación de la inteligencia artificial.

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