Entraron a robar, golpearon a una mujer de 64 años y terminaron detenidos

El segundo involucrado logró salir por el frente de la vivienda y corrió para escapar. Sin embargo, efectivos del Comando Radioeléctrico Este iniciaron la persecución y lograron detenerlo a pocos metros.

La víctima contó a los policías que los dos hombres la interceptaron dentro de la vivienda, intentaron encerrarla con llave y luego la tiraron al piso.

Durante el ataque, uno de ellos la golpeó en la cabeza con un elemento contundente y le provocó un corte. Personal del 107 llegó hasta el domicilio y trasladó a la mujer al hospital César Aguilar, donde recibió atención médica. Según la información policial, estaba consciente y en buen estado general, aunque presentaba la lesión producto de la agresión.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron una mochila que llevaba uno de los detenidos. En su interior encontraron una secadora de pelo, un par de zapatillas, un pantalón deportivo y una campera rompevientos.

Además, entre las prendas había distintos elementos de bijouterie, entre ellos cadenas, relojes, dijes y aros.

Los detenidos fueron identificados como Ponce, de 29 años, y un adolescente de 17 años. De acuerdo con la información policial, ambos contarían con antecedentes vinculados con delitos contra la propiedad y las personas.

La causa quedó caratulada provisoriamente como robo simple agravado por la participación de un menor y lesiones leves en concurso real, con intervención de la UFI Flagrancia. Ambos quedaron alojados en la Comisaría 9ª de Caucete y a disposición de la Justicia.