"No era conflictivo": dolor y pedidos de justicia de amigos y familares de Uriel

Quienes lo conocían lo recuerdan como un joven tranquilo, alegre y muy querido, lejos de cualquier situación conflictiva. Amigos del adolescente contaron que cursaba quinto año del secundario y destacaron su personalidad.

“Era una persona muy buena, simpático, alegre y gracioso”, señalaron al recordarlo. Otro de sus allegados remarcó que “era un chico muy tranquilo, no era conflictivo ni nada que se le parezca” y aseguró que todavía no pueden comprender cómo terminó ocurriendo la tragedia.

El dolor también quedó reflejado en los mensajes que acompañaron las publicaciones sobre el crimen. Familiares y conocidos remarcaron que Uriel era trabajador y que “no se metía con nadie”, mientras reclamaron que se esclarezca lo ocurrido.

El hecho ocurrió después de un festejo privado por el Día del Estudiante, en inmediaciones de calle Alfonso XIII y calle 14, en la zona de Quinta Don Pedro.

Según las primeras actuaciones, se produjo una gresca entre menores y dos adolescentes fueron atacados con un arma blanca. Cuando llegó el personal policial, ambos ya habían sido trasladados en un vehículo particular hacia un centro asistencial.

Cerca de las 6.45, desde el Hospital Rawson informaron el ingreso de dos adolescentes provenientes del nosocomio de Pocito. Uno de ellos era Uriel, quien presentaba heridas de arma blanca en el tórax. Pese a la asistencia médica, murió como consecuencia de las lesiones.

Su hermano también sufrió heridas, principalmente en el tórax y en el miembro superior izquierdo, y permanece recuperándose.

DETALLES DE LA FISCALIA SOBRE EL SUCESO FATAL

El fiscal de la UFI Delitos Especiales, Roberto Ginsberg, explicó que la investigación ya comenzó a reunir elementos para reconstruir los momentos previos y posteriores al ataque.

Los investigadores trabajan con cámaras de seguridad y personal del D8, además de contar con la lista de personas que participaron de la celebración, a la que habrían asistido unas 200 personas.

También comenzaron las entrevistas a distintos testigos, incluidos menores de edad. Los investigadores localizaron además a la persona que había firmado el contrato para alquilar la quinta donde se realizó el festejo.

Uno de los elementos que puede ser determinante es el cuchillo secuestrado durante el procedimiento, que según Fiscalía podría haber sido utilizado para atacar a Uriel. El arma será sometida a pericias para intentar determinar si contiene huellas u otros rastros que permitan establecer quién la manipuló.

Por el momento, existen testimonios que hablan de una pelea, pero Fiscalía todavía no cuenta con una persona que haya observado directamente el momento de la agresión mortal.

La investigación continúa para determinar cómo se inició la gresca, qué ocurrió durante esos minutos y quién fue el responsable de las heridas que terminaron provocando la muerte del adolescente.

Mientras los investigadores avanzan, el círculo cercano de Uriel intenta acompañar a su familia en medio del dolor.

Alumnos del colegio Santa Teresita del Niño Jesús, donde asistía el adolescente en Rawson, difundieron una colecta solidaria para ayudar a afrontar los gastos del sepelio y el nicho para su despedida.

El pedido de colaboración comenzó a circular junto con fotografías de Uriel y mensajes que destacan la tristeza de sus compañeros y amigos.

Así, mientras la investigación policial intenta encontrar al responsable del ataque, la familia y quienes conocían a Uriel atraviesan las horas más difíciles tras la muerte de un adolescente de 17 años cuya vida terminó después de una pelea que ahora busca ser reconstruida por la Fiscalía.