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Golpeó a su mujer y se escondió en el auto de un vecino: irá 2 años al Penal

Un hombre identificado como Juan Darío Saso agredió a su pareja de un puñetazo dentro de su vehículo y huyó para esconderse en el auto de un vecino. La Justicia le unificó las condenas y, por ser reincidente, deberá cumplir dos años de prisión efectiva en el Servicio Penitenciario.

Un violento episodio de violencia de género concluyó con una condena de prisión efectiva luego de que el agresor fuera descubierto por la Policía mientras intentaba ocultarse dentro del vehículo de un vecino. Se trata de Juan Darío Saso, quien fue juzgado en el fuero de Flagrancia y, al ser declarado reincidente, deberá cumplir dos años de encierro en el Servicio Penitenciario Provincial.

El hecho ocurrió cerca de las 23:27 horas del pasado 15 de julio de 2026, cuando Saso mantenía una discusión con su pareja a bordo de su automóvil Ford Ka. En medio del altercado, el sujeto le propinó un fuerte golpe de puño en la cara a la víctima, provocándole un profuso sangrado en la nariz. La agresión motivó la reacción de los vecinos, quienes salieron a la calle y alertaron de inmediato a la línea de emergencias 911.

Al verse acorralado por los testigos, el agresor descendió de su rodado y buscó una insólita vía de escape: se introdujo y escondió dentro del auto de un vecino de la zona. Sin embargo, el rápido arribo de las patrullas policiales permitió auxiliar a la víctima y realizar un rastrillaje en la cuadra, dando con el paradero de Saso oculto en el habitáculo del vehículo ajeno.

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Tras el procedimiento a cargo de los fiscales Dr. Cristian Gerarduzzi y los ayudantes fiscales Dr. Francisco Rodríguez y Dr. Agustín Caballero Vidal, la Justicia ratificó el acuerdo de juicio abreviado. La resolución le impuso seis meses de prisión por la agresión, fijando una pena única de dos años de cumplimiento efectivo e inmediata prisión preventiva debido a su condición de reincidente.

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