Un violento episodio de violencia de género concluyó con una condena de prisión efectiva luego de que el agresor fuera descubierto por la Policía mientras intentaba ocultarse dentro del vehículo de un vecino. Se trata de Juan Darío Saso, quien fue juzgado en el fuero de Flagrancia y, al ser declarado reincidente, deberá cumplir dos años de encierro en el Servicio Penitenciario Provincial.
Golpeó a su mujer y se escondió en el auto de un vecino: irá 2 años al Penal
Un hombre identificado como Juan Darío Saso agredió a su pareja de un puñetazo dentro de su vehículo y huyó para esconderse en el auto de un vecino. La Justicia le unificó las condenas y, por ser reincidente, deberá cumplir dos años de prisión efectiva en el Servicio Penitenciario.