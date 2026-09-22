Golpeó a su mujer y se escondió en el auto de un vecino: irá 2 años al Penal

El hecho ocurrió cerca de las 23:27 horas del pasado 15 de julio de 2026, cuando Saso mantenía una discusión con su pareja a bordo de su automóvil Ford Ka. En medio del altercado, el sujeto le propinó un fuerte golpe de puño en la cara a la víctima, provocándole un profuso sangrado en la nariz. La agresión motivó la reacción de los vecinos, quienes salieron a la calle y alertaron de inmediato a la línea de emergencias 911.

Al verse acorralado por los testigos, el agresor descendió de su rodado y buscó una insólita vía de escape: se introdujo y escondió dentro del auto de un vecino de la zona. Sin embargo, el rápido arribo de las patrullas policiales permitió auxiliar a la víctima y realizar un rastrillaje en la cuadra, dando con el paradero de Saso oculto en el habitáculo del vehículo ajeno.