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El sospechoso del crimen de Uriel se entregó y quedó en manos de una jueza

Un adolescente de 16 años se presentó en Tribunales junto a su abogado tras quedar acorralado por las pruebas. La causa por el homicidio de Uriel Ríos (17) en el Médano de Oro quedó bajo la órbita de la jueza de menores María Julia Camus.

A más de 12 horas del homicidio de Uriel Ríos (17) en el Médano de Oro, la causa sumó un giro central: un adolescente de 16 años se entregó en la sede de Tribunales y el expediente pasó inmediatamente a la Justicia de Menores.

El sospechoso se presentó pasadas las 20:30 del lunes en el edificio de calle Rivadavia acompañado por su abogado defensor, Claudio Rodríguez. La decisión de entregarse se dio luego de que los fiscales Roberto Ginsberg y Adolfo Díaz, de la UFI Delitos Especiales, reunieran pruebas contundentes —entre ellas un video de la pelea y testimonios clave— que lo identificaron como el presunto autor de la estocada mortal.

Al constatar la minoría de edad del acusado, el fuero penal ordinario se inhibió y remitió las actuaciones al Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, a cargo de la jueza María Julia Camus. Tras ingresar por la puerta principal de Tribunales y quedar registrado por la guardia policial, el chico quedó aprehendido a la espera de que la magistrada ordene las medidas socioeducativas de privación de la libertad correspondientes.

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