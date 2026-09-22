El sospechoso del crimen de Uriel se entregó y quedó en manos de una jueza

El sospechoso se presentó pasadas las 20:30 del lunes en el edificio de calle Rivadavia acompañado por su abogado defensor, Claudio Rodríguez. La decisión de entregarse se dio luego de que los fiscales Roberto Ginsberg y Adolfo Díaz, de la UFI Delitos Especiales, reunieran pruebas contundentes —entre ellas un video de la pelea y testimonios clave— que lo identificaron como el presunto autor de la estocada mortal.

Al constatar la minoría de edad del acusado, el fuero penal ordinario se inhibió y remitió las actuaciones al Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, a cargo de la jueza María Julia Camus. Tras ingresar por la puerta principal de Tribunales y quedar registrado por la guardia policial, el chico quedó aprehendido a la espera de que la magistrada ordene las medidas socioeducativas de privación de la libertad correspondientes.