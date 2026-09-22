A más de 12 horas del homicidio de Uriel Ríos (17) en el Médano de Oro, la causa sumó un giro central: un adolescente de 16 años se entregó en la sede de Tribunales y el expediente pasó inmediatamente a la Justicia de Menores.
El sospechoso del crimen de Uriel se entregó y quedó en manos de una jueza
Un adolescente de 16 años se presentó en Tribunales junto a su abogado tras quedar acorralado por las pruebas. La causa por el homicidio de Uriel Ríos (17) en el Médano de Oro quedó bajo la órbita de la jueza de menores María Julia Camus.