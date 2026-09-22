El Gobierno confirmó un feriado nacional por la visita del Papa

Qué días serán feriado durante la visita del Papa

El cronograma contempla además medidas particulares en las provincias que formarán parte de la gira. El martes 10 de noviembre será jornada de feriado local en Córdoba, donde León XIV llegará por la mañana y celebrará una misa a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

En tanto, el miércoles 11 habrá una jornada local en la provincia de Buenos Aires, coincidiendo con el último día de actividades del pontífice en el país.

¿Cuándo llega el Papa a la Argentina?

León XIV llegará al país el domingo 8 de noviembre. El avión papal aterrizará a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery, donde se realizará la recepción oficial. Luego visitará el Monumento al General San Martín y mantendrá un encuentro con autoridades en la Casa Rosada y representantes de la sociedad civil y del cuerpo diplomático.

La visita continuará el martes en Córdoba y finalizará el miércoles 11. Ese día, el Papa visitará un complejo penitenciario, celebrará una misa en Luján y posteriormente partirá desde Ezeiza rumbo a Lima, Perú.