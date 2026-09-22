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El Gobierno confirmó un feriado nacional por la visita del Papa

El Gobierno confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado en todo el país por la misa que el Papa celebrará en Palermo. Además, habrá feriados locales en Córdoba y Buenos Aires durante su visita.

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá un impacto directo en el calendario laboral de noviembre. El Gobierno confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional, mientras que Córdoba y la provincia de Buenos Aires tendrán jornadas no laborables locales durante los días en que el pontífice visite esas jurisdicciones.

La decisión fue comunicada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, luego de una reunión encabezada por Karina Milei para organizar el operativo de la visita papal. Del encuentro participaron representantes de la Conferencia Episcopal Argentina y autoridades de CABA, Buenos Aires y Córdoba.

El feriado nacional será el lunes 9, fecha en la que León XIV celebrará a las 11:30 una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Ese mismo día también visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y tendrá un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.

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Qué días serán feriado durante la visita del Papa

El cronograma contempla además medidas particulares en las provincias que formarán parte de la gira. El martes 10 de noviembre será jornada de feriado local en Córdoba, donde León XIV llegará por la mañana y celebrará una misa a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

En tanto, el miércoles 11 habrá una jornada local en la provincia de Buenos Aires, coincidiendo con el último día de actividades del pontífice en el país.

¿Cuándo llega el Papa a la Argentina?

León XIV llegará al país el domingo 8 de noviembre. El avión papal aterrizará a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery, donde se realizará la recepción oficial. Luego visitará el Monumento al General San Martín y mantendrá un encuentro con autoridades en la Casa Rosada y representantes de la sociedad civil y del cuerpo diplomático.

La visita continuará el martes en Córdoba y finalizará el miércoles 11. Ese día, el Papa visitará un complejo penitenciario, celebrará una misa en Luján y posteriormente partirá desde Ezeiza rumbo a Lima, Perú.

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