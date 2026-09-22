La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá un impacto directo en el calendario laboral de noviembre. El Gobierno confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional, mientras que Córdoba y la provincia de Buenos Aires tendrán jornadas no laborables locales durante los días en que el pontífice visite esas jurisdicciones.
El Gobierno confirmó un feriado nacional por la visita del Papa
El Gobierno confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado en todo el país por la misa que el Papa celebrará en Palermo. Además, habrá feriados locales en Córdoba y Buenos Aires durante su visita.