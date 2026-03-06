Apuñaló a su expareja mientras dormía y quedó libre tras un giro en el juicio

Durante la audiencia de determinación de pena, Fiscalía manifestó su desacuerdo con el cambio de carátula, ya que en los alegatos había solicitado que el acusado fuera condenado por tentativa de femicidio, delito que prevé penas mucho más altas. Sin embargo, ante la nueva figura legal pidió la pena máxima prevista para ese encuadre, es decir, dos años de prisión.

La defensa, a cargo del abogado Gustavo Melián, solicitó una pena menor y planteó que el tiempo que Sosa Juárez había pasado detenido ya superaba ese plazo.

El tribunal integrado por Gerardo Javier Fernández Caussi, Mabel Moya y Celia Maldonado de Álvarez finalmente fijó la pena en dos años de prisión condicional. La decisión no fue unánime y los fundamentos del fallo se conocerán el próximo mes.

Fuentes judiciales indicaron que cambios en los testimonios de algunos testigos durante el debate habrían sido determinantes para la mirada de los magistrados al momento de resolver el caso. El hecho ocurrió durante la madrugada del 4 de octubre de 2024, en una vivienda del departamento Rivadavia.

Según la investigación, tras una discusión motivada por celos, Sosa Juárez atacó a su expareja mientras dormía y le provocó al menos tres puñaladas en el cuello y el rostro con un cuchillo tipo serrucho de cocina. La mujer sufrió heridas graves y una importante pérdida de sangre.

Después del ataque, el hombre creyó que la había matado y se dirigió hacia Avenida Circunvalación, donde intentó quitarse la vida arrojándose desde un puente. Sobrevivió al impacto, aunque sufrió fracturas.

Tanto el agresor como la víctima fueron trasladados al Hospital Rawson e incluso permanecieron internados en la misma habitación durante un tiempo, ya que ingresaron en momentos distintos y inicialmente el personal médico no advirtió que ambos estaban vinculados al mismo hecho de violencia.

Desde entonces, Sosa Juárez permanecía detenido con prisión preventiva hasta que el fallo judicial modificó la calificación del delito y dispuso su libertad bajo condena condicional.