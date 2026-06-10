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El Gobierno y las universidades acordaron un aumento del 24.33%

El aumento, incluye, pagos para los sueldos docentes y no docentes y más fondos para los hospitales.

El gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), firmaron este miércoles un acuerdo que establece un aumento del 24,33 % del presupuesto para las universidades nacionales.

Según confirmó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez, el acuerdo "deja atrás el conflicto" de tres años que motorizó cuatro marchas federales universitarias y una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia.

El acta, a la que tuvo acceso este medio, señala que el acuerdo fue suscripto por "la Subsecretaría de Políticas universitarias, el CIN y las organizaciones gremiales docentes y no docentes" establece una "actualización salarial de 24,33% dispuesto de la siguiente manera: un aumento del 21,33% en junio sobre los básicos vigentes a mayo de 2026 y del 3 % en el mes de octubre, sobre lo básicos de septiembre de 2026".

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Además habrá "una recomposición del 7% a cuenta de la pérdida del poder adquisitivo del año 2024", confirmó el Gobierno.

En el mismo sentido, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, celebró la firma del acuerdo a través de un comunicado oficial en redes sociales.

La ministrainformó que "el Poder Ejecutivo Nacional transferirá a las Universidades Nacionales los fondos tendientes a incrementar la masa salarial un 24,3% distribuido en las dos partes, entre junio y octubre.

Pettovello confirmó que "en cuanto a las becas estudiantiles, se estableció una actualización del 50% de las Becas Manuel Belgrano a partir de junio de 2026".

Y señala que el PEN actualizará "un 20% el monto de gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir de junio" de este año, lo que se reflejará en una "partida de 50.000 millones de pesos en la partida destinada a los hospitales universitarios".

A cambio, el Gobierno reclamó como requisito que "las universidades deben rendir los fondos asignados, conforme la legislación vigente".

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