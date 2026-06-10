El Gobierno y las universidades acordaron un aumento del 24.33%

Además habrá "una recomposición del 7% a cuenta de la pérdida del poder adquisitivo del año 2024", confirmó el Gobierno.

En el mismo sentido, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, celebró la firma del acuerdo a través de un comunicado oficial en redes sociales.

La ministrainformó que "el Poder Ejecutivo Nacional transferirá a las Universidades Nacionales los fondos tendientes a incrementar la masa salarial un 24,3% distribuido en las dos partes, entre junio y octubre.

Pettovello confirmó que "en cuanto a las becas estudiantiles, se estableció una actualización del 50% de las Becas Manuel Belgrano a partir de junio de 2026".

Y señala que el PEN actualizará "un 20% el monto de gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir de junio" de este año, lo que se reflejará en una "partida de 50.000 millones de pesos en la partida destinada a los hospitales universitarios".

A cambio, el Gobierno reclamó como requisito que "las universidades deben rendir los fondos asignados, conforme la legislación vigente".