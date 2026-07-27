Hallaron sin vida a una mujer de 82 años en un intento de robo: qué investigan

El episodio ocurrió este lunes sobre calle Zuviría, entre Landa y las inmediaciones de avenida Libertador, en el barrio Alberdi. Se trata de una calle sin salida donde prácticamente solo circulan vecinos, por lo que la presencia de dos desconocidos retirando una heladera de una vivienda llamó inmediatamente la atención.

De acuerdo con las primeras actuaciones, un vecino observó la escena y decidió acercarse para preguntar qué hacían. Los hombres no pudieron explicar por qué sacaban el electrodoméstico y escaparon del lugar al verse descubiertos, dejando abandonada la heladera en la puerta de la casa.

Fue entonces cuando el vecino ingresó a la vivienda para verificar que todo estuviera bien y encontró a "Lita" sin vida en el interior del domicilio. Inmediatamente dio aviso al 911 y, minutos después, comenzó un importante despliegue policial y judicial.

El caso quedó en manos del fiscal Sebastián Gómez, quien encabezó las primeras actuaciones junto a efectivos de la Comisaría 5ª, personal de la Brigada de Investigaciones, Criminalística y otras áreas especializadas de la Policía de San Juan.

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que una de las hipótesis que hoy analizan los investigadores es que los delincuentes habrían aprovechado que la mujer ya había fallecido para ingresar a la vivienda e intentar llevarse distintos elementos, aunque esa posibilidad todavía deberá ser confirmada con las pericias.

En ese sentido, la autopsia será una prueba clave. Los forenses deberán establecer la causa de la muerte, el horario aproximado del fallecimiento y determinar si la víctima presentaba o no signos de violencia. Recién con esos resultados la Fiscalía podrá definir si existe algún tipo de relación entre el deceso y el intento de robo.

En paralelo, la investigación también busca identificar a los dos sospechosos que escaparon del lugar. Para ello, los pesquisas comenzaron a relevar cámaras de seguridad particulares de viviendas cercanas, ya que en ese sector del barrio Alberdi no existen dispositivos del CISEM que permitan reconstruir el recorrido de quienes intentaron cometer el ilícito.

Mientras continúan las medidas judiciales, la investigación se concentra en responder dos preguntas fundamentales: establecer con precisión cómo y cuándo murió Ángela Berta Álvarez y determinar quiénes fueron las personas que intentaron robar en su vivienda. Hasta el momento, ambas líneas de investigación avanzan en paralelo y la Justicia mantiene abiertas todas las hipótesis.