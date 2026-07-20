En un giro significativo dentro de la reglamentación de la reforma laboral, el Gobierno nacional, liderado por Javier Milei, publicó el decreto 612/2026 que elimina el límite del 2% para los aportes patronales extraordinarios a los sindicatos. Esta medida representa un alivio financiero importante para la Confederación General del Trabajo (CGT) y un cambio respecto a la postura inicial que buscaba restringir el financiamiento sindical.
El Gobierno eliminó el tope del 2% en aportes patronales y flexibilizó fondos para la CGT
A través del decreto 612/2026, la administración de Javier Milei modifica la reglamentación de la reforma laboral, permitiendo que los sindicatos reciban mayores aportes empresariales y estableciendo nuevas bases de cálculo para esos fondos.