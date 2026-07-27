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Dos empresas de colectivos, sancionadas: Gobierno desmintió la deuda

Dos empresas de colectivos redujeron sus frecuencias y generaron caos en la Red Tulum. El secretario de Tránsito y Transporte confirmó las sanciones, desmintió la deuda provincial y advirtió que habrá más medidas si no se normaliza el servicio.

Los usuarios de la Red Tulum lo venían notando desde el martes de la semana pasada: menos colectivos en la calle, esperas que pasaron de diez a más de veinte minutos y reclamos que se multiplicaron en redes sociales. Lo que parecía una percepción se confirmó esta semana como una realidad: dos empresas del sistema de transporte público redujeron deliberadamente sus frecuencias, y el Gobierno provincial ya tomó medidas.

Este lunes, el secretario de Tránsito y Transporte habló con los micrófonos de Canal 8 y fue directo: las empresas Mayo y El Libertador fueron identificadas como las responsables de la reducción del servicio, ya fueron sancionadas económicamente y tienen la obligación de restituir la diagramación original. "Caso contrario, veremos qué otras medidas tomaremos", advirtió.

La reducción comenzó el martes pasado, primer día hábil tras el receso invernal. Desde entonces, los usuarios empezaron a registrar demoras inusuales y a comparar la frecuencia con la que suele implementarse durante las vacaciones. No era casualidad: según confirmó el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional, Héctor Maldonado, la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) les informó que aplicaría "la misma frecuencia que en las vacaciones de invierno" para administrar el consumo de combustible.

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El impacto fue concreto. Maldonado explicó que líneas que durante el ciclo lectivo operan con diez turnos pasaron a funcionar con apenas cinco o seis, lo que duplicó los tiempos de espera en múltiples recorridos. La merma, dijo el sindicalista, rondó el 30% del servicio habitual en la corta y media distancia.

SANAEl argumento de las empresas y la respuesta del Gobierno

Las empresas justificaron la medida alegando una deuda del Gobierno provincial con el sistema, particularmente en lo que respecta a las compensaciones del boleto escolar y docente gratuito. Según Maldonado, desde la cámara empresaria les dijeron que "como no llegan con el dinero, tienen menos combustible disponible".

Sin embargo, el secretario de Tránsito y Transporte fue tajante al desmentir ese argumento ante los micrófonos de Canal 8. "El reclamo de ellos es que la provincia mantendría deudas con el sistema, pero no es así. La provincia está al día", afirmó. Y fue claro sobre la consecuencia de esa contradicción: "No sabemos cuáles han sido los motivos por los cuales ellos avanzaron con esta reducción de los servicios."

Desde ATAP no hubo pronunciamiento oficial sobre la situación.

Las sanciones y lo que viene

El secretario confirmó que Mayo y El Libertador ya fueron sancionadas económicamente por la deficiencia en la prestación del servicio. El monto exacto de las multas dependerá de la cantidad de frecuencias, líneas y turnos afectados. Pero la advertencia fue clara: si no restituyen la diagramación prevista, el Gobierno evaluará qué otras medidas habilita la ley. "Tienen que dar el servicio como corresponde", subrayó.

La Secretaría comenzó a monitorear el sistema desde la semana pasada, cuando se dispararon los reclamos de los usuarios.

El impacto en choferes y pasajeros

Más allá de la disputa entre las empresas y el Estado, quienes terminaron pagando las consecuencias fueron los usuarios y los propios trabajadores. Maldonado fue enfático: "La UTA y sus choferes, como los usuarios, no tienen nada que ver."

El dirigente explicó que la reducción de unidades generó colectivos más cargados y con demoras acumuladas a lo largo de toda la jornada, lo que dificultó que los choferes pudieran cumplir con sus tiempos de descanso y pausas previstas. Respecto de los salarios, aclaró que las empresas garantizaron el pago de los básicos, aunque advirtió que la situación laboral se complica cuando hay menos unidades en la calle.

La UTA, además, tomó conocimiento de la medida no por una comunicación formal sino a través de los propios choferes, cuando los nuevos diagramas fueron informados por grupos internos.

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