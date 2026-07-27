Una vecina vio un detalle inquietante y evitó un desastre: detalles del artefacto hallado

A partir de ese aviso se desplegó un importante operativo policial que incluyó la intervención de personal especializado de la División Explosivos. Tras asegurar la zona y retirar el elemento, los peritos confirmaron que no se trataba de un objeto abandonado al azar.

Según explicó Cabrera, el dispositivo era un artefacto incendiario improvisado, confeccionado con elementos de fácil acceso. En su interior había tres recipientes con aproximadamente tres litros de nafta y una mecha plástica de unos 20 metros de longitud, preparada para ser encendida.

"Tenía todas las partes necesarias para causar daños", explicó el jefe policial, quien remarcó que el combustible utilizado es altamente volátil y que, de haberse activado, el fuego podría haber provocado lesiones a personas o importantes daños sobre las viviendas y vehículos de la zona.

Uno de los aspectos que ahora concentra la investigación es determinar quién dejó la caja en ese lugar y cuál era el verdadero objetivo. Hasta el momento no se encontraron cartas, mensajes ni amenazas que permitan establecer un destinatario específico, por lo que los investigadores trabajan sobre distintas hipótesis.

La causa quedó en manos de la Comisaría 2ª, que ya comenzó a relevar las cámaras de seguridad instaladas en viviendas y comercios cercanos para reconstruir los movimientos registrados antes del hallazgo. También se recibirán testimonios de vecinos con la intención de identificar a la persona que abandonó el artefacto.

Desde la Policía remarcaron que la rápida reacción de la vecina fue determinante para evitar una situación potencialmente peligrosa. Cabrera insistió en que, ante cualquier objeto sospechoso, la recomendación es no manipularlo y dar aviso inmediato al 911 o a Bomberos para que intervenga personal capacitado.

El comisario también aclaró que otro hallazgo que había generado preocupación días atrás en Caucete quedó completamente descartado. Tras las pericias realizadas, los especialistas determinaron que el objeto semienterrado con apariencia de granada era en realidad una pieza mecánica en desuso y no representaba ningún riesgo explosivo.

Mientras tanto, la investigación por el artefacto encontrado en Capital continúa con el análisis técnico del dispositivo y la revisión de registros fílmicos, con el objetivo de identificar al responsable y establecer cuál era la intención detrás de su colocación en un sector densamente habitado del microcentro sanjuanino.