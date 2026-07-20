El Gobierno nacional confirmó que no se realizarán celebraciones oficiales por el regreso de parte del plantel de la Selección argentina al país. En cambio, la actividad se limitará a una recepción en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde está previsto que la delegación arribe alrededor de las 18 de este lunes.
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El Gobierno confirmó que no habrá festejos por la llegada de la Selección
Al parecer todo se centrará en el predio de Ezeiza. Aunque aún esperan confirmación por parte de la AFA.