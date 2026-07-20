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El Gobierno confirmó que no habrá festejos por la llegada de la Selección

Al parecer todo se centrará en el predio de Ezeiza. Aunque aún esperan confirmación por parte de la AFA.

El Gobierno nacional confirmó que no se realizarán celebraciones oficiales por el regreso de parte del plantel de la Selección argentina al país. En cambio, la actividad se limitará a una recepción en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde está previsto que la delegación arribe alrededor de las 18 de este lunes.

La decisión fue comunicada luego de que el presidente Javier Milei expresara que cualquier festejo dependería exclusivamente de la voluntad de los futbolistas y del cuerpo técnico.

"El Presidente había comunicado que, en función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional", señalaron desde el Gobierno.

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Mientras tanto, la expectativa de los hinchas se concentra en la llegada del equipo a Ezeiza, prevista para las 18, donde las autoridades nacionales realizarán una recepción institucional para los integrantes de la delegación argentina.

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