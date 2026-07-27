El fuerte viento zonda que se sintió este lunes en San Juan derivó en una intensa jornada de incendios que mantuvo movilizados a bomberos de la Policía y bomberos voluntarios durante toda la tarde. Así lo confirmó Carlos Heredia, director de Protección Civil, en diálogo con el noticiero de la noche de Canal 8.
Por el viento zonda, se registraron 30 incendios en distintos puntos de la provincia
El viento zonda que azotó este lunes a San Juan provocó cerca de 30 incendios en cinco departamentos de la provincia. Carlos Heredia, director de Protección Civil, remarcó que la mayoría de los focos tendría origen en la actividad humana y no en un factor natural.