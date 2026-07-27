Por el viento zonda, se registraron 30 incendios en distintos puntos de la provincia

En total, indicó Heredia, se contabilizaron cerca de 30 incendios durante la tarde. En Santa Lucía, uno de los focos alcanzó viviendas precarias y zonas de pastura cercanas a poblados.

Consultado sobre el origen de los siniestros, el director de Protección Civil fue claro: "Hablamos de que la mayoría de los incendios es más factible que hayan sido intencionales que por un factor de la naturaleza". Y aclaró: "No son intencionales, pero sí tiene que ver la actividad humana", en referencia a la negligencia o el descuido como principales causas.

Heredia también destacó el trabajo articulado entre los distintos organismos provinciales. "Todos estamos aprestos para que la respuesta responda en estas emergencias de manera efectiva", señaló.

Sobre la dinámica de trabajo, el funcionario explicó que las tareas comienzan antes de que lleguen las ráfagas más fuertes y se extienden hasta que el viento amaina. "Nuestros brigadistas siguen trabajando durante toda la noche, si es necesario", afirmó, y cerró con un reconocimiento a los equipos intervinientes: "Detrás de cada emergencia hay mucha gente involucrada en la respuesta, en el trabajo"