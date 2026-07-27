"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > viento

Por el viento zonda, se registraron 30 incendios en distintos puntos de la provincia

El viento zonda que azotó este lunes a San Juan provocó cerca de 30 incendios en cinco departamentos de la provincia. Carlos Heredia, director de Protección Civil, remarcó que la mayoría de los focos tendría origen en la actividad humana y no en un factor natural.

El fuerte viento zonda que se sintió este lunes en San Juan derivó en una intensa jornada de incendios que mantuvo movilizados a bomberos de la Policía y bomberos voluntarios durante toda la tarde. Así lo confirmó Carlos Heredia, director de Protección Civil, en diálogo con el noticiero de la noche de Canal 8.

"Lamentablemente cuando hay viento tenemos que hablar de incendios y lamentablemente no aprendemos", lanzó Heredia al referirse a la reiteración de este tipo de episodios en la provincia.

Según precisó el funcionario, los focos se registraron en cinco departamentos: Jáchal, Caucete, Santa Lucía, Pocito y San Martín, donde también trabajó el destacamento número 5 de bomberos de la Policía junto a los cuerpos de bomberos voluntarios locales. En Caucete hubo pérdidas materiales de consideración, incluidos vehículos afectados por las llamas.

Te puede interesar...

En total, indicó Heredia, se contabilizaron cerca de 30 incendios durante la tarde. En Santa Lucía, uno de los focos alcanzó viviendas precarias y zonas de pastura cercanas a poblados.

Consultado sobre el origen de los siniestros, el director de Protección Civil fue claro: "Hablamos de que la mayoría de los incendios es más factible que hayan sido intencionales que por un factor de la naturaleza". Y aclaró: "No son intencionales, pero sí tiene que ver la actividad humana", en referencia a la negligencia o el descuido como principales causas.

Heredia también destacó el trabajo articulado entre los distintos organismos provinciales. "Todos estamos aprestos para que la respuesta responda en estas emergencias de manera efectiva", señaló.

Sobre la dinámica de trabajo, el funcionario explicó que las tareas comienzan antes de que lleguen las ráfagas más fuertes y se extienden hasta que el viento amaina. "Nuestros brigadistas siguen trabajando durante toda la noche, si es necesario", afirmó, y cerró con un reconocimiento a los equipos intervinientes: "Detrás de cada emergencia hay mucha gente involucrada en la respuesta, en el trabajo"

Temas

Te puede interesar