Las primeras informaciones de la investigación indican que un presunto robo terminó con un dramático hallazgo en Santa Lucía: una mujer de más de 90 años fue encontrada sin vida dentro de su vivienda mientras dos delincuentes intentaban llevarse una heladera del lugar.
Una mujer de más de 90 años fue hallada muerta en plena investigación por un robo
Una mujer fue encontrada sin vida dentro de su casa del barrio Alberdi, en Santa Lucía, cuando la Policía intervino para frustrar un robo. Fiscal Gomez, de UFI delitos Especiales se encuentra trabajando en el lugar.