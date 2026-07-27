Una mujer de más de 90 años fue hallada muerta en plena investigación por un robo

El hecho ocurrió este lunes en una casa ubicada sobre calle Zuviría, al oeste de Landa, en el barrio Alberdi. Según fuentes policiales, un vecino que presta servicios en la fuerza advirtió que dos hombres sacaban una heladera del domicilio de la mujer, conocida en la zona como "Doña Lita", e inmediatamente dio aviso al 911.

Cuando los efectivos ingresaron a la vivienda encontraron a la anciana fallecida, por lo que el procedimiento cambió por completo y se activó un importante operativo policial y judicial.