"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > anciana

Una mujer de más de 90 años fue hallada muerta en plena investigación por un robo

Una mujer fue encontrada sin vida dentro de su casa del barrio Alberdi, en Santa Lucía, cuando la Policía intervino para frustrar un robo. Fiscal Gomez, de UFI delitos Especiales se encuentra trabajando en el lugar.

Las primeras informaciones de la investigación indican que un presunto robo terminó con un dramático hallazgo en Santa Lucía: una mujer de más de 90 años fue encontrada sin vida dentro de su vivienda mientras dos delincuentes intentaban llevarse una heladera del lugar.

El hecho ocurrió este lunes en una casa ubicada sobre calle Zuviría, al oeste de Landa, en el barrio Alberdi. Según fuentes policiales, un vecino que presta servicios en la fuerza advirtió que dos hombres sacaban una heladera del domicilio de la mujer, conocida en la zona como "Doña Lita", e inmediatamente dio aviso al 911.

Cuando los efectivos ingresaron a la vivienda encontraron a la anciana fallecida, por lo que el procedimiento cambió por completo y se activó un importante operativo policial y judicial.

Te puede interesar...

Por estas horas, la investigación permanece en pleno desarrollo y los pesquisas trabajan con máxima cautela. La principal tarea es determinar si la mujer murió por causas naturales y los sospechosos aprovecharon esa circunstancia para cometer el robo o si existe alguna relación entre el fallecimiento y el accionar de los delincuentes.

En el lugar trabajan efectivos de la Comisaría 5ª, la Brigada de Investigaciones y personal de la UFI correspondiente, mientras se realizan pericias y se recaban testimonios para reconstruir lo sucedido. Hasta el momento, las autoridades mantienen hermetismo y no descartan ninguna hipótesis.

EN DESAROLLO...

Temas

Te puede interesar