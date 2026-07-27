"La confianza ha regresado": Georgieva respaldó al Gobierno y desafió al escepticismo argentino

"Argentina está en una posición mucho más sólida y esto es el resultado de un trabajo arduo del Gobierno y del sacrificio del pueblo argentino", afirmó ante la prensa, con Caputo a su lado.

Los números que presentó

Georgieva no llegó con elogios vacíos. Llegó con datos. Repasó uno por uno los indicadores que, según el FMI, muestran el cambio de situación del país respecto de años anteriores.

La inflación bajó del 210% anual a alrededor del 30%. El país pasó del déficit primario al superávit. El Banco Central acumuló compras de divisas por unos 13.000 millones de dólares desde principios de año, superando las metas acordadas con el organismo. El riesgo país cayó desde alrededor de 1.500 puntos básicos hasta la zona de los 400. El Tesoro colocó unos 5.000 millones de dólares en bonos bajo legislación local, con otras operaciones por aproximadamente 4.000 millones en proceso. Y el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones permitió comprometer inversiones privadas por unos 45.000 millones de dólares, concentradas en petróleo, gas, minería y agricultura.

En ese contexto, fue enfática sobre la capacidad del país para afrontar sus vencimientos. "No me preocupa que la Argentina no tenga el dinero para pagar. Miren al Banco Central. Sigan comprando, sigan comprando", lanzó, con una frase que resumió el tono de toda su presentación.

Sin necesidad de más financiamiento

Uno de los puntos más relevantes de la conferencia fue la declaración de Georgieva sobre la posibilidad de que Argentina necesite financiamiento adicional del organismo de cara a las elecciones de 2027. La respuesta fue clara y sin vueltas: no.

"No vemos la necesidad de que la Argentina tenga que solicitar un financiamiento adicional del FMI", afirmó. Y fue más lejos: "Tenemos la capacidad de apoyar a nuestros miembros, pero no veo que esa condición vaya a activarse en 2027 ni en ningún otro momento."

Para sustentar esa evaluación, señaló que el Gobierno presentó una estrategia financiera sólida y que la acumulación de reservas va por buen camino. "Vemos una acumulación de reservas muy decidida y una estrategia integral para asegurar las obligaciones de la Argentina hasta 2027", sostuvo.

El impacto social y el desafío que queda

Georgieva también habló de los efectos de la estabilización económica en los sectores más vulnerables. Señaló que la pobreza se redujo del 50% al 20% en el período reciente y atribuyó parte de ese descenso a la desaceleración de la inflación. "Cuando la inflación baja, que es una presión para todos y para los pobres especialmente, lo vemos en el nivel de pobreza", afirmó.

Sin embargo, la funcionaria fue clara en que la estabilidad macro no alcanza por sí sola. El próximo desafío, dijo, es lograr que el crecimiento llegue a más sectores y genere más empleo formal. "El desempleo en Argentina no es alto en la comparación internacional, pero mucha gente trabaja en la economía informal", señaló.

En ese sentido, identificó a las pymes como el actor clave: "Las pymes generan la mayoría de los empleos. Debemos facilitar su acceso al financiamiento para que puedan crecer y contratar más trabajadores."

También mencionó como pendientes el desarrollo del mercado de capitales, la expansión del crédito hipotecario, la inversión en infraestructura y la continuidad del proceso de desregulación.

Sobre los riesgos electorales

Consultada sobre si el ciclo electoral puede generar turbulencias financieras, Georgieva no esquivó la pregunta pero la reencuadró. Los riesgos, dijo, siempre existen. La clave es cómo se gestionan. "¿Cómo se administra el riesgo de los procesos políticos que tienen altos y bajos? Construyendo políticas fuertes en el período que tenemos ahora y también construyendo amortiguadores fuertes", explicó. Y remarcó que la disciplina fiscal y las reservas son el mejor seguro frente a cualquier escenario adverso.

Great to hear from Minister @LuisCaputoAR and @BancoCentral_AR President Bausili about Argentina’s economic progress and priorities ahead. We discussed sustaining stability, advancing reforms, and creating conditions for stronger growth, investment, and job creation. pic.twitter.com/FtWYU7QAlD — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) July 27, 2026

La pregunta que nadie pudo responder

Al cierre de la conferencia, Georgieva recurrió a su propia historia para graficar lo que Argentina está atravesando. Recordó que Bulgaria, su país de origen, sufrió una hiperinflación del 8.300% en los noventa y logró revertir el escenario. Luego miró al auditorio y lanzó una pregunta que quedó suspendida en el aire: "¿El pueblo argentino puede ser perseverante para cambiar el país? ¿Están listos?"

Una periodista respondió que no estaba en condiciones de contestar esa pregunta. Georgieva sonrió y cerró con una última reflexión que, viniendo de la jefa del FMI, sonó casi como un elogio: "Bueno, el escepticismo no es malo después de todo."

Tras la conferencia, continuó su agenda con una reunión en la Casa Rosada, un encuentro con estudiantes en el Palacio Libertad y una cena con empresarios. Este martes viajará a Neuquén para recorrer Vaca Muerta antes de partir hacia Uruguay.