Reformulación de la Ley de Inocencia Fiscal y apunta a formalizar US$170.000 millones

El objetivo: incorporar los ahorros al sistema

Caputo explicó que, pese a las modificaciones introducidas, el espíritu de la iniciativa permanece intacto: permitir que quienes acumularon ahorros fuera del sistema formal puedan incorporarlos al circuito bancario sin enfrentar sanciones.

Según el ministro, muchas personas recurrieron a la informalidad debido a las restricciones cambiarias vigentes en años anteriores.

"El objetivo sigue siendo permitirle a la gente que en el pasado se vio forzada a informalizar sus ahorros porque estaba prohibido el acceso libre a la compra de dólares, incluso penado, que esos puedan ser formalizados en el sistema bancario sin ninguna penalidad", afirmó.

El titular del Palacio de Hacienda señaló que la nueva redacción surgió luego de recibir observaciones de especialistas en materia tributaria.

"Cuando se votó la ley surgieron dudas de muchos asesores tributarios. Con el correr de los meses fuimos recabando esa información y conformamos una mesa de trabajo con tributaristas para mejorar el proyecto", explicó.

Además, sostuvo que las modificaciones buscan brindar mayor previsibilidad y garantizar que quienes adhieran al régimen cuenten con protección jurídica "independientemente de cuál sea el gobierno de turno".

Cuatro cambios para ampliar el régimen

La secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, fue la encargada de presentar las cuatro modificaciones centrales incorporadas al proyecto. Según explicó, los cambios apuntan a ampliar el alcance del régimen simplificado y fortalecer la seguridad jurídica de quienes decidan exteriorizar sus ahorros.

Si bien no se modificó el objetivo central de la iniciativa, el Gobierno considera que los ajustes permitirán despejar dudas planteadas por especialistas y favorecer una mayor adhesión.

Los números que mira el Gobierno

Caputo aseguró que actualmente el sistema financiero registra un récord de depósitos en dólares, con alrededor de 40.000 millones de dólares, aunque estimó que todavía existe una masa mucho mayor de divisas fuera del circuito formal.

Según datos del Banco Central, mencionados por el ministro, los argentinos mantienen aproximadamente 170.000 millones de dólares ahorrados fuera del sistema financiero.

Para el Gobierno, incorporar una parte de esos recursos a la economía formal permitiría aumentar la inversión, fortalecer el crecimiento económico y mejorar la recaudación sin necesidad de incrementar la presión tributaria.

"A nivel país no nos sirve que la gente tenga los dólares debajo del colchón porque necesitamos que la economía crezca. Si aumentan los ingresos fiscales y no aumenta el gasto, tenemos más superávit y eso nos permite bajar más rápidamente los impuestos", afirmó el ministro.

Finalmente, Caputo agradeció al Congreso por la aprobación de la ley original y destacó el trabajo conjunto realizado con especialistas tributarios para perfeccionar el proyecto, que ahora busca consolidar un marco legal más amplio y estable para la regularización de los ahorros en dólares.