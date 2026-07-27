El canciller de Brasil recibe al embajador argentino por los dichos de Milei sobre Lula

“Lo que decidan, en el corto plazo, en las urnas, sin lugar a dudas, tendrá ramificaciones en las próximas décadas”, afirmó Milei durante su discurso, en donde convocó al pueblo brasileño “a no dejarse robar el futuro” y elegir pensando en las generaciones venideras.

Tras las declaraciones, el canciller Vieira tomó la decisión de llevar a cabo la citada reunión que profundiza la tensión bilateral entre ambos países y marca una nueva escalada en el conflicto diplomático.

En tanto, según informó el diario brasileño Folha de San Pablo, la citación fue decidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (Itamaraty) luego de que Milei cuestionara al ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, durante su participación en un acto político encabezado por el senador Flavio Bolsonaro en la ciudad de São Paulo.

La convocatoria también estuvo motivada por declaraciones formuladas por el mandatario argentino en una entrevista, en la que sostuvo que el Gobierno de Lula da Silva habría financiado una campaña contra la Argentina.