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Con muchas bajas y sangre nueva, Los Pumas ya tienen plantel para recibir a Sudáfrica y Australia

Felipe Contepomi confirmó la lista de 34 convocados para los próximos tres compromisos del Nations Championship. Con varias figuras ausentes por descanso y el regreso de algunos históricos, el entrenador apostó por una profunda renovación con diez jugadores que todavía no debutaron en el seleccionado.

Los Pumas iniciaron una nueva etapa rumbo al Mundial de Australia 2027. Con la planificación por encima de la urgencia, Felipe Contepomi dio a conocer la lista de 34 convocados para los próximos compromisos del Nations Championship, una nómina marcada por las ausencias de varios referentes, el regreso de jugadores experimentados y la aparición de diez rugbiers que buscarán estrenarse con la camiseta del seleccionado argentino.

El conjunto nacional recibirá el 8 de agosto a Sudáfrica en el estadio José Amalfitani, mientras que luego afrontará una serie de dos test matches frente a Australia: el 29 de agosto en Jujuy y el 5 de septiembre en Mendoza. En los tres encuentros estará en juego la Copa Visa Galicia.

La principal decisión del entrenador fue dar descanso a la mayoría de los jugadores que militan en el Top 14 francés, una medida pensada para administrar las cargas físicas de cara al tramo final de la temporada y al Mundial de 2027.

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Entre las bajas más importantes aparecen el capitán Julián Montoya, además de Joaquín Oviedo, Tomás Albornoz, Gonzalo García, Justo Piccardo, Marcos Kremer, Bautista Delguy, Mateo Carreras, Santiago Chocobares y Matías Alemanno, entre otros.

En contrapartida, Contepomi apostó por ampliar la base del seleccionado y convocó a diez jugadores que todavía no suman caps con Los Pumas. Entre ellos sobresale Benjamín Ordiz, una de las figuras recientes de Los Pumitas, además de Facundo Cardozo, Franco Carrera, Francisco Moreno, Juan Martín Scelzo, Tobías Wade, Agustín Fraga, Leonel Oviedo, Juan Penoucos y Mateo Soler.

La lista también marca el regreso de nombres con experiencia internacional como Tomás Lavanini, ausente desde el Rugby Championship 2024; Gonzalo Bertranou, que vuelve tras varios meses fuera del equipo, y el pilar Rodrigo Martínez, quien había jugado sus últimos encuentros con la camiseta argentina en 2021.

El entrenador explicó que la decisión responde a una planificación a largo plazo y no únicamente a la disponibilidad de jugadores.

"La salud física y mental es crucial para nosotros y es por eso que varios tendrán descanso, lo que nos permitirá agrandar la base y trabajar con nuevos jugadores. Nuestro objetivo es preparar jugadores para que sean exitosos en Los Pumas", señaló Contepomi.

El desafío no será sencillo. Enfrente estará Sudáfrica, bicampeón del mundo, que llega tras imponerse en sus tres primeras presentaciones del Nations Championship frente a Inglaterra, Escocia y Gales.

Luego será el turno de Australia, que estrenará una nueva etapa con su entrenador y visitará el país para disputar dos encuentros consecutivos en Jujuy y Mendoza.

Con una convocatoria renovada y varios jóvenes buscando su primera oportunidad, Los Pumas comenzarán un nuevo proceso pensando en el gran objetivo: llegar con un plantel más amplio y competitivo a la Copa del Mundo de Australia 2027.

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