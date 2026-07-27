Con muchas bajas y sangre nueva, Los Pumas ya tienen plantel para recibir a Sudáfrica y Australia

Entre las bajas más importantes aparecen el capitán Julián Montoya, además de Joaquín Oviedo, Tomás Albornoz, Gonzalo García, Justo Piccardo, Marcos Kremer, Bautista Delguy, Mateo Carreras, Santiago Chocobares y Matías Alemanno, entre otros.

En contrapartida, Contepomi apostó por ampliar la base del seleccionado y convocó a diez jugadores que todavía no suman caps con Los Pumas. Entre ellos sobresale Benjamín Ordiz, una de las figuras recientes de Los Pumitas, además de Facundo Cardozo, Franco Carrera, Francisco Moreno, Juan Martín Scelzo, Tobías Wade, Agustín Fraga, Leonel Oviedo, Juan Penoucos y Mateo Soler.

La lista también marca el regreso de nombres con experiencia internacional como Tomás Lavanini, ausente desde el Rugby Championship 2024; Gonzalo Bertranou, que vuelve tras varios meses fuera del equipo, y el pilar Rodrigo Martínez, quien había jugado sus últimos encuentros con la camiseta argentina en 2021.

El entrenador explicó que la decisión responde a una planificación a largo plazo y no únicamente a la disponibilidad de jugadores.

"La salud física y mental es crucial para nosotros y es por eso que varios tendrán descanso, lo que nos permitirá agrandar la base y trabajar con nuevos jugadores. Nuestro objetivo es preparar jugadores para que sean exitosos en Los Pumas", señaló Contepomi.

El desafío no será sencillo. Enfrente estará Sudáfrica, bicampeón del mundo, que llega tras imponerse en sus tres primeras presentaciones del Nations Championship frente a Inglaterra, Escocia y Gales.

Luego será el turno de Australia, que estrenará una nueva etapa con su entrenador y visitará el país para disputar dos encuentros consecutivos en Jujuy y Mendoza.

Con una convocatoria renovada y varios jóvenes buscando su primera oportunidad, Los Pumas comenzarán un nuevo proceso pensando en el gran objetivo: llegar con un plantel más amplio y competitivo a la Copa del Mundo de Australia 2027.