Denunció que la golpeó, la amenazó y la encerró: el hombre quedó preso

Según informaron fuentes judiciales, el episodio comenzó durante la tarde del sábado, cuando una discusión entre ambos derivó en una agresión física. La mujer relató que recibió golpes de puño en el rostro y que, al intentar abandonar la vivienda, el hombre la amenazó de muerte. De acuerdo con la denuncia, el acusado le advirtió: "Si te vas, te mato", lo que hizo que permaneciera en el domicilio por temor.

Siempre según la investigación, la situación de violencia continuó durante las horas siguientes. La víctima manifestó que sufrió agresiones verbales y amenazas constantes mientras permanecía dentro de la casa, sin animarse a salir por miedo a que el hombre cumpliera con lo que le había advertido.