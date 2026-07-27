La investigación se inició con la denuncia de una mujer de 47 años que aseguró haber atravesado varias horas de violencia dentro de la vivienda que compartía con su pareja. El acusado, un hombre de 59 años identificado por sus iniciales C.F., fue detenido luego de que la víctima lograra escapar y formalizara la presentación en la Unidad Fiscal CAVIG, donde ahora se concentra la causa.
Denunció que la golpeó, la amenazó y la encerró: el hombre quedó preso
Una mujer de 47 años denunció en la UFI CAVIG que fue golpeada, amenazada de muerte y retenida por su pareja durante varias horas en la vivienda que compartían en Rawson. Tras lograr escapar y pedir ayuda, el hombre fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.