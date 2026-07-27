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Denunció que la golpeó, la amenazó y la encerró: el hombre quedó preso

Una mujer de 47 años denunció en la UFI CAVIG que fue golpeada, amenazada de muerte y retenida por su pareja durante varias horas en la vivienda que compartían en Rawson. Tras lograr escapar y pedir ayuda, el hombre fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

La investigación se inició con la denuncia de una mujer de 47 años que aseguró haber atravesado varias horas de violencia dentro de la vivienda que compartía con su pareja. El acusado, un hombre de 59 años identificado por sus iniciales C.F., fue detenido luego de que la víctima lograra escapar y formalizara la presentación en la Unidad Fiscal CAVIG, donde ahora se concentra la causa.

Según informaron fuentes judiciales, el episodio comenzó durante la tarde del sábado, cuando una discusión entre ambos derivó en una agresión física. La mujer relató que recibió golpes de puño en el rostro y que, al intentar abandonar la vivienda, el hombre la amenazó de muerte. De acuerdo con la denuncia, el acusado le advirtió: "Si te vas, te mato", lo que hizo que permaneciera en el domicilio por temor.

Siempre según la investigación, la situación de violencia continuó durante las horas siguientes. La víctima manifestó que sufrió agresiones verbales y amenazas constantes mientras permanecía dentro de la casa, sin animarse a salir por miedo a que el hombre cumpliera con lo que le había advertido.

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Recién alrededor de las 15 del domingo, la mujer encontró una oportunidad para escapar. Tras salir de la vivienda, pidió ayuda a una vecina, quien colaboró para dar aviso al 911 y activar la intervención policial.

Efectivos de la Policía acudieron al lugar, asistieron a la víctima y la trasladaron hasta la sede de la UFI CAVIG, donde formalizó la denuncia. Con los primeros elementos incorporados a la investigación, los uniformados detuvieron al sospechoso, que quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la causa por violencia de género.

Fuentes vinculadas al expediente señalaron además que el acusado registraría antecedentes por denuncias de características similares. Ese dato forma parte de la investigación y deberá ser evaluado dentro del proceso judicial.

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