El Zonda elevó la temperatura, provocó complicaciones y se viene otro cambio

Durante gran parte de la jornada permaneció vigente el alerta amarillo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para amplias zonas de la provincia, mientras los organismos provinciales mantuvieron un monitoreo permanente de la situación.

El Sur cambia el escenario

Tras una jornada dominada por el aire cálido y seco del Zonda, el tiempo volverá a cambiar en cuestión de horas. Según el pronóstico, desde la noche de este lunes comenzará a ingresar un frente frío acompañado por viento Sur, que hará descender de manera marcada la temperatura durante el martes y, especialmente, el miércoles.

Para este martes se espera una mínima cercana a los 12°C y una máxima de 17°C, mientras que el miércoles el ambiente será todavía más frío, con máximas que rondarán los 11°C, muy lejos de los registros alcanzados durante el Zonda.

El cambio de circulación también favorecerá el regreso de las nevadas en la Cordillera, principalmente en los departamentos de Iglesia y Calingasta, donde continúan las condiciones propias del intenso temporal invernal que afecta a la alta montaña.

De esta manera, San Juan volverá a experimentar uno de los cambios más bruscos del invierno: en pocas horas pasará de una tarde con temperaturas cercanas a los 30 grados impulsadas por el Zonda a un escenario nuevamente dominado por el frío, el viento Sur y la nieve en la cordillera.