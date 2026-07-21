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El Gobierno define su ofensiva legislativa: la reforma del Banco Central llegará al Congreso la próxima semana

La mesa política de la Casa Rosada se reunió para delinear la estrategia de cara al fin del receso invernal y confirmó que la próxima semana Javier Milei presentará la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Concluido el Mundial 2026, el Gobierno busca recuperar la iniciativa política en el Congreso y aceleró la planificación de sus principales proyectos legislativos. El encuentro se realizó dos horas después de la conferencia de prensa semanal del vocero presidencial, Adrián Ravier, y fue encabezado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

También participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el asesor presidencial Santiago Caputo; la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el secretario de Prensa, Fabián Fernández.

Según señaló el portal Todo Noticias, uno de los principales temas abordados fue el proyecto de Inocencia Fiscal. Los cambios serán presentados este miércoles por Luis Caputo en una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda y, al día siguiente, la iniciativa ingresará a la Cámara de Diputados.

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Además, durante la reunión se resolvió que la próxima semana el Presidente dará a conocer la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para su posterior tratamiento en el Congreso. El formato del anuncio todavía se encuentra en evaluación y, según fuentes oficiales, no se descarta una cadena nacional.

El proyecto, redactado personalmente por Milei, apunta a revertir las modificaciones introducidas en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner para que el Banco Central recupere un único objetivo: preservar el valor de la moneda.

La iniciativa también propone impedir que el Estado incurra en déficit fiscal financiado por la autoridad monetaria, prohibiendo la asistencia del Banco Central al Tesoro. Asimismo, contempla un endurecimiento de las sanciones para los funcionarios que autoricen la emisión de dinero con ese fin y plantea fortalecer el esquema de gobernanza del organismo para garantizar la estabilidad de sus autoridades.

El primer desafío parlamentario tras el receso será el 6 de agosto, cuando el Senado vuelva a sesionar para debatir la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

En la agenda también figuran la reforma del régimen de Zona Fría, que busca restringir los subsidios al gas a la Patagonia, Malargüe y la Puna, y la reforma electoral, cuyas negociaciones continúan estancadas por la resistencia de bloques aliados a eliminar las PASO.

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