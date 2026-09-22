San Juan se prepara para recibir el III Congreso Nacional de Deporte Inclusivo “El deporte nos mueve, la inclusión nos une”, que se desarrollará durante el 7 y 8 de octubre. El encuentro es organizado por la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas de la Secretaría de Deporte, y tendrá sus principales charlas en el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán, con la participación de destacados referentes del deporte argentino.
Tres históricos exdeportistas llegan al III Congreso Nacional de Deporte Inclusivo
Meolans, Velo y Retegui disertarán en San Juan este 7 y 8 de octubre.