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Tres históricos exdeportistas llegan al III Congreso Nacional de Deporte Inclusivo

Meolans, Velo y Retegui disertarán en San Juan este 7 y 8 de octubre.

San Juan se prepara para recibir el III Congreso Nacional de Deporte Inclusivo “El deporte nos mueve, la inclusión nos une”, que se desarrollará durante el 7 y 8 de octubre. El encuentro es organizado por la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas de la Secretaría de Deporte, y tendrá sus principales charlas en el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán, con la participación de destacados referentes del deporte argentino.

El miércoles 7, a las 16, será el turno de José Meolans, uno de los grandes exponentes de la natación argentina. El cordobés representó al país en cuatro Juegos Olímpicos y, entre sus principales logros internacionales, fue campeón mundial de 50 metros libres en piscina corta en Moscú 2002.

La actividad continuará el jueves 8, a las 14, con Silvio Velo, histórico referente del fútbol para ciegos y de Los Murciélagos. Velo fue capitán durante décadas del seleccionado argentino, bicampeón mundial y uno de los grandes protagonistas del crecimiento y la visibilización de esta disciplina en el país.

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Finalmente, el jueves a las 16 se presentará Carlos “Chapa” Retegui, exjugador de la Selección Argentina de hockey sobre césped y reconocido entrenador. Como jugador representó al país durante 17 años y disputó tres Juegos Olímpicos, además de obtener importantes logros panamericanos.

El Congreso volverá a reunir en San Juan experiencias, conocimientos y diferentes miradas sobre el deporte y la inclusión, generando un espacio de capacitación e intercambio para profesores, entrenadores, estudiantes, deportistas y personas vinculadas a la actividad física.

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