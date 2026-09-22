Tres históricos exdeportistas llegan al III Congreso Nacional de Deporte Inclusivo

El miércoles 7, a las 16, será el turno de José Meolans, uno de los grandes exponentes de la natación argentina. El cordobés representó al país en cuatro Juegos Olímpicos y, entre sus principales logros internacionales, fue campeón mundial de 50 metros libres en piscina corta en Moscú 2002.

La actividad continuará el jueves 8, a las 14, con Silvio Velo, histórico referente del fútbol para ciegos y de Los Murciélagos. Velo fue capitán durante décadas del seleccionado argentino, bicampeón mundial y uno de los grandes protagonistas del crecimiento y la visibilización de esta disciplina en el país.