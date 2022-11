Messi en Qatar: "Había que ganar para acomodarnos"

https://twitter.com/Argentina/status/1596616657950031872 #Qatar2022 Lionel Messi: "Todos jugamos el partido como teníamos que hacerlo. Estábamos obligados a sacarlo adelante y es difícil jugar en esas condiciones, pero tanto los que iniciamos como los que entraron respondieron. Falta otro partido, nos acomodamos pero falta". pic.twitter.com/Tu986PacCg — Selección Argentina (@Argentina) November 26, 2022

Lo cierto es que esta última oración fue la clave de las declaraciones del crack rosarino, quien confesó que dentro del plantel sabían de lo importante del encuentro y de la presión que los rodeaba: "Sabíamos que hoy había que ganar, que arrancaba otro Mundial para nosotros y lo pudimos hacer".

"No podemos bajar los brazos ahora. Nosotros nos pusimos así, tenemos todas finales, no podemos errar y la respuesta de la gente sabíamos que iba a ser así. Nosotros les cumplimos, llevamos mucho tiempo juntos y de la mano es mejor, se consiguieron muchas cosas lindas", cerró.

Lionel Messi y la explicación por la derrota ante Arabia Saudita en el debut de Qatar 2022

Al margen de la victoria que acomodó al seleccionado en el Grupo C de Qatar 2022, lo cierto es que la Pulga también hizo referencia a la sorpresiva derrota ante Arabia Saudita en el debut: "Nos costó mucho el primer partido. Es normal, porque hay muchos condicionantes, muchos chicos que jugaban su primer Mundial, el horario... No son excusas pero no salimos como teníamos que salir. Así y todo fueron dos jugadas aisladas que nos hicieron perder ese partido, porque tuvimos muchas situaciones que por centímetros no nos pusimos 2-0 y hubiese sido otro partido totalmente".