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River recibe a Gimnasia en busca del último boleto a semifinales

El partido se disputa dese las 21.30 en el Monumental. El que gane, se meterá entre los cuatro mejores y enfrentará al vencedor del duelo Rosario Central-Racing.

River y Gimnasia La Plata se enfrentan este miércoles desde las 21.30 en el estadio Monumental, por los cuartos de final del Torneo Apertura, en busca del último boleto a las semifinales del certamen.

La probable formación de River

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Germán Pezzella, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero o Maximiliano Meza; Facundo Colidio o Joaquín Freitas y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

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Los datos de River vs. Gimnasia, por el Torneo Apertura

  • Hora: 21.30.
  • TV: ESPN Premium.
  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
  • Estadio: Monumental

El Lobo, por su parte, haría lo propio con Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet intentará hacerse fuerte en Núñez para seguir en carrera y meterse entre los cuatro mejores del campeonato, mientras que el “Lobo”, de gran presente con siete victorias consecutivas, buscará dar el golpe como visitante.

El vencedor de la serie se cruzará en semifinales con el ganador del duelo entre Rosario Central y Racing, que se enfrentan más temprano en el Gigante de Arroyito.

Para este compromiso, Coudet mantendrá como titular al joven arquero Santiago Beltrán, una de las figuras de River en las últimas semanas, pese a que Franco Armani ya recibió el alta médica y estará disponible en el banco de suplentes.

"El Millonario", que viene de eliminar a San Lorenzo por penales con mucho sufrimiento, intentará mejorar su nivel y lograr la clasificación a la próxima instancia ante su gente.

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