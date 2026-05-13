Salud recibió casi 100 currículums de médicos para trabajar en San Juan

“Hay especialidades críticas, no solo en San Juan sino en todo el país. Una de las más complejas es Neurología infantil”, señaló Dobladez durante una rueda de prensa. En ese contexto, indicó que, a través de un convenio con el Hospital Garrahan, lograron sumar profesionales recientemente formados.

Según detalló, dos exresidentes de Pediatría comenzaron a desempeñarse en Neurología pediátrica con apoyo económico del Ministerio de Salud. También se incorporaron profesionales en Genética infantil.

Pero además del acuerdo con el Garrahan, la provincia abrió una convocatoria nacional para captar médicos interesados en trabajar en San Juan.

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“La respuesta fue muy buena. Recibimos casi 100 currículums que están siendo evaluados según las necesidades que tenemos”, afirmó el ministro. De ese programa ya se incorporaron ocho profesionales provenientes de La Rioja, que actualmente trabajan en el Hospital San Roque de Jáchal, y otros dos médicos llegados desde San Luis.

El objetivo oficial es reforzar la atención sanitaria en hospitales y centros de salud donde existe mayor dificultad para cubrir cargos especializados. Desde la cartera sanitaria recordaron que la convocatoria continúa abierta para médicos interesados en sumarse al sistema público provincial.

Quienes deseen postularse pueden enviar su currículum vitae a los correos:

En el asunto del mail deben colocar la frase “Postulante Médico” para facilitar la organización y evaluación de las postulaciones.