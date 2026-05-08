Así reaccionó Cristiano Ronaldo cuanto le gritaron "¡Messi, Messi!"

Embed LA REACCIÓN DE CRISTIANO RONALDO LUEGO DE QUE LE GRITARAN "MESSI, MESSI, MESSI"



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En el plano deportivo, el Al Nassr se impuso con autoridad por 4-2 en condición de visitante. El astro portugués solo contribuyó al marcador junto a un triplete de Joao Félix, sino que alcanzó la cifra de 100 anotaciones en el fútbol árabe y elevó su récord personal a un total de 971 goles oficiales en su carrera.

Con esta victoria, el conjunto liderado por el luso estiró a cinco puntos su ventaja sobre el Al Hilal, cuando solo restan nueve unidades en disputa. La consagración definitiva podría producirse el próximo martes, día en que el puntero recibirá a su escolta en una nueva edición del clásico.