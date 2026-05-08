El astro portugués Cristiano Ronaldo protagonizó un nuevo episodio polémico en la Liga de Arabia Saudita. Durante el encuentro entre el Al Nassr y el Al Shabab, el delantero reaccionó con gestos fuera de lugar luego de que la parcialidad local comenzara a corear el nombre de Lionel Messi mientras el juego se encontraba detenido, sumando así a los cánticos que recibió.
Así reaccionó Cristiano Ronaldo cuanto le gritaron "¡Messi, Messi!"
Cristiano Ronaldo no soportó los gritos de "¡Messi, Messi!" de los hinchas de Al Shabab y tuvo un polémico gesto para ellos. Mirá el video.